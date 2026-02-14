Tijana Ajfon od vjerenika za Dan zaljubljenih dobila džip vrijedan 140.000 evra

Tijana Maksimović, poznatija javnosti kao Tijana Ajfon, ponovo je u centru pažnje ali ovog puta zbog raskošnog poteza njenog vjerenika.

Kako se saznaje, vjerenik joj je kupio luksuzni automobil vrijedan čak 140.000 evra. Ovaj skupocjeni četvorotočkaš već je izazvao veliku pažnju.

Tenis Objavljene fotografije sa mjesta nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica

Na fotografijama se vidi i torba poznate brend marke vrijedna 7.000 evra, dok posebnu pažnju privlači i personalizovana registarska tablica Coco, za koju je izdvojeno čak 1.000 evra. Tijanu njen partner tako zove od milosti.

Tijana trenutno živi na relaciji Beču-Beogard i reklo bi se otkako je sa novim partnerom uživa u luksuznom načinu života. Nema sumnje da je ovaj gest još jednom pokazao koliko je vjerenik spreman da iznenadi i obraduje svoju izabranicu. Kako biva Tijana je sve ovjekovječila fotografijama na kojima se vidi kako ponosno pozira u raskošnoj haljini dok su ljubavni baloni dali poseban pečat cijeloj prici.