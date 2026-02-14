Horoskop za 14. februar: Šta nam zvijezde poručuju danas?

Ovan

Posvetite se rješavanju zaostalih obaveza koje zahtijevaju vašu punu pažnju. U ljubavi vas očekuje otvoren razgovor o zajedničkim ciljevima, a slobodni neka obrate pažnju na stare prijatelje. Unosite više tečnosti u organizam.

Bik

Usmjerite energiju na finansije i pametno raspolaganje mjesečnim budžetom. Partneru je potrebna vaša podrška u vezi bitne odluke, dok slobodni mogu očekivati poziv za izlazak. Povedite računa o ishrani i spavanju.

Blizanci

Oslonite se na saradnike kako biste lakše završili projekte koji kasne. Emotivni odnosi su stabilni, ali izbjegavajte nepotrebne rasprave, dok slobodne privlači osoba iz drugog grada. Potrebna vam je lagana fizička aktivnost.

Rak

Iskoristite kreativne ideje kako biste se istakli u svom radnom okruženju. Partner planira iznenađenje koje će vas obradovati, a slobodni bi mogli dobiti zanimljivu poruku putem mreža. Mogući su manji problemi sa sinusima.

Lav

Pokažite autoritet tamo gdje je to neophodno za postizanje dobrih rezultata. Razmislite o zajedničkom odmoru sa voljenom osobom, dok slobodni uživaju u neobaveznom flertu na zabavi. Čuvajte se prehlade i vjetra.

Djevica

Fokusirajte se na disciplinu i rokove koji se ne mogu pomjerati. U vezi planirajte budućnost sa partnerom, dok bi slobodni mogli upoznati nekoga preko posla. Pripazite na fizički umor.

Vaga

Pokušajte da napravite balans između karijere i privatnih obaveza koje trpe. Voljena osoba želi više vašeg slobodnog vremena, a slobodni neka budu spremni na slučajan susret. Provjerite nivo vitamina u krvi.

Škorpija

Djelujte odlučno kada su u pitanju novi poslovni ugovori i dogovori. Vaša strastvena priroda dolazi do izražaja u odnosu, dok slobodni osjećaju jaku privlačnost prema jednoj vodenoj znaku. Obratite pažnju na leđa.

Strijelac

Proširite svoje znanje kroz kurs ili dodatnu obuku koja vam se nudi. U ljubavi je važno pokazati više razumijevanja za partnera, a slobodni će uživati u društvu prijatelja. Više boravite na svježem vazduhu.

Jarac

Preuzmite odgovornost za greške koje su se desile u prethodnom periodu. Odnos sa voljenom osobom postaje dublji i ozbiljniji, dok slobodni traže nekoga ko dijeli njihove vrijednosti. Jačajte imunitet zdravom hranom.

Vodolija

Prihvatite promjene koje dolaze iznenada i prilagodite se novom tempu. Partner vas može iznenaditi neobičnim predlogom, dok bi slobodni mogli ući u uzbudljivu avanturu. Manje pijte kafu tokom večeri.

Ribe

Završite započete poslove prije nego što krenete u realizaciju novih planova. Romantični trenuci osvježiće vašu vezu, a slobodni bi mogli dobiti priznanje od tajnog obožavaoca. Moguć je osjećaj pospanosti.