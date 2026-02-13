Logo
Kraj zime donosi sudbinski preokret za 5 znakova

13.02.2026

17:09

Крај зиме доноси судбински преокрет за 5 знакова
Foto: Pixabay

Ako ste posljednjih dana primijetili pojačanu intuiciju, iznenadne susrete ili talas emocija koji ne umijete da objasnite, moguće je da su sudbinski dani pred vratima. Astrologija kraj zime posmatra kao snažan prelazni period, a za pet znakova Zodijaka on donosi preokrete koji mogu promijeniti tok godine.

Ovih 5 znakova Zodijaka ulazi u period velikih promjena.

Ovan – povratak energije i sudbinski susret

Za Ovnove se završava period iscrpljenosti i unutrašnje borbe. Energija se vraća, a s njom i jasnoća. Moguće je da se u vaš život vrati osoba iz prošlosti – ili da upoznate nekoga ko će igrati ključnu ulogu u vašoj karijeri, prenosi Ona.rs.

Ovo je vrijeme kada se otvaraju vrata za koja ste mislili da su zauvijek zatvorena. Ne ignorišite pozive, poruke ili prijedloge koji dolaze iznenada.

Blizanci – razgovor koji mijenja tok godine

Blizanci ulaze u fazu u kojoj komunikacija postaje njihovo najjače oružje. Jedan razgovor, naizgled nevažan, može se pretvoriti u ključnu poslovnu ili emotivnu priliku.

Ako ste razmišljali da nekome pošaljete poruku, prijavite se za projekat ili započnete razgovor koji odlažete – sada je pravi trenutak. Sudbinski dani za Blizance dolaze kroz riječi.

Lav – finansijski preokret i priznanje

Lavovima se konačno otvara polje novca i profesionalnog priznanja. Vijest koju čekate ili prilika za dodatni prihod dolazi u pravom trenutku. Moguće je unapređenje, nova ponuda ili investicija koja mijenja planove.

Poslije perioda nesigurnosti, kraj zime donosi stabilnost i osjećaj kontrole.

Škorpija – emotivna transformacija

Za Škorpije počinje duboka unutrašnja promjena. Teret koji ste nosili mjesecima polako se otpušta. Susret s osobom koja razumije vašu tišinu ili iskren razgovor može promijeniti način na koji doživljavate povjerenje i bliskost.

Ovo je period kada zatvarate jedno poglavlje i birate mir.

Ribe – intuicija postaje vodič

Ribe su posebno osjetljive na prelazne periode, a kraj zime im donosi snažnu intuiciju. Snovi, znakovi i unutrašnji osjećaj usmjeravaju vas ka važnoj odluci.

Za neke Ribe to znači umjetnički ili kreativni uspjeh, za druge duhovni rast i priznanje koje dolazi iznenada.

Kako prepoznati da su sudbinski dani pred vama?

Astrolozi savjetuju da obratite pažnju na ponavljajuće znakove – iste brojeve, ponovne susrete s istim ljudima, pjesme koje se neprestano pojavljuju ili osjećaj da „nešto mora da se desi“. Kraj zime nosi snažan talas energije, ali zahtijeva i akciju.

Najveća greška bila bi da se povučete iz straha. Ovaj period favorizuje hrabre poteze. Ako se ukaže prilika – reagujte. Ako osjećate da je vrijeme za odluku – donesite je.

