Ovo je godina petka 13: Narednih 11 godina nam se neće desiti ovo

Izvor:

ATV

13.02.2026

10:57

Sta je petak 13 znacenje petak 13 film
Foto: Pexel/Gerardo Manzano

Ove godine imaćemo tri puta petak 13. Fenomen "trostrukog" petka 13 ne dešava se često. Posljednji put se desilo 2015. godine, naredni put će se desiti 2037.

Petak 13 već vijekovima prati reputacija „najnesrećnijeg dana u godini“. Iako je riječ o kalendarskoj koincidenciji, ovaj datum izaziva nelagodu kod miliona ljudi širom svijeta. Strah od ovog dana ima i svoj naziv – paraskavedekatriafobija, termin koji potiče iz grčkog jezika.

Narušavanje ravnoteže

Korijeni sujeverja vezanog za broj 13 i petak duboko su ukorijenjeni u evropskoj tradiciji. Broj 12 se u mnogim kulturama smatra simbolom cjeline i savršenstva – 12 mjeseci u godini, 12 znakova Zodijaka, 12 apostola. Broj 13, kao „višak“, često je doživljavan kao narušavanje ravnoteže.

U hrišćanskoj tradiciji, na Tajnoj večeri bilo je 13 osoba za stolom, a prema vjerovanju, upravo je petak bio dan kada je Isus Hristos razapet. Iako istoričari upozoravaju da se ova tumačenja često pojednostavljuju i kombinuju sa kasnijim narodnim predanjima, kombinacija broja 13 i petka vremenom je postala snažan simbol nesreće.

Jedan od istorijskih događaja koji se često dovodi u vezu sa ovim datumom jeste hapšenje vitezova Templara 13. oktobra 1307. godine, koje je naredio francuski kralj Filip IV. Taj događaj dodatno je učvrstio mit o „ukletom“ petku 13.

Petak 13 film

Savremena popularna kultura značajno je doprinijela širenju straha. Filmski serijal „Petak 13.“ dodatno je ukorijenio ideju o ovom datumu kao simbolu užasa, pa je kod dijela ljudi strah postao dio svakodnevice.

Ipak, statistički podaci ne potvrđuju da se na petak 13 dešava više nesreća nego bilo kog drugog dana. Psiholozi ukazuju da očekivanje loših događaja može uticati na ponašanje ljudi, što ponekad dovodi do pojačane pažnje ili, suprotno tome, povećane anksioznosti.

petak 13

Zanimljivosti

Od lomača do horora: Kako je petak 13. postao simbol nesreće i straha

Interesantno je da se u nekim kulturama nesrećnim ne smatra broj 13, već drugi brojevi. U Italiji je, na primjer, broj 17 često povezan sa nesrećom, dok se u pojedinim azijskim zemljama izbjegava broj 4 zbog sličnosti u izgovoru sa riječju „smrt“.

Bez obzira na sve, petak 13 ostaje zanimljiv spoj kalendara, tradicije i psihologije. Da li je riječ o stvarnoj nesreći ili samo o snazi vjerovanja, svako će odlučiti za sebe. Ono što je sigurno jeste da će se „trostruki“ petak 13 ponovo čekati više od decenije, što ovoj godini daje posebnu kalendarsku zanimljivost.

