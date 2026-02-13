Logo
Užas u parku: Dirao se pred djecom, pa drvenom motkom izudarao dječaka (14) po glavi!

Izvor:

Telegraf

13.02.2026

10:57

Ужас у парку: Дирао се пред дјецом, па дрвеном мотком изударао дјечака (14) по глави!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijska stanica Novi Beograd, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. P. (51) zbog sumnje da je izvršio krivična djela polno uznemiravanje i laka tjelesna povreda.

Osumnjičeni se sinoć, u jednom parku na Novom Beogradu, neprimjereno dodirivao po intimnim dijelovima tijela pred djecom koja su se tamo nalazila i nakon što su ona pokušala da ga otjeraju, drvenom motkom udario u leđa i glavu dječaka (14), nanijevši mu lake tjelesne povrede.

Policijski službenici su brzo identifikovali i uhapsili osumnjičenog, a dječaku je ljekarska pomoć ukazana u Univerzitetskoj dječjoj klinici.

M. P. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu za krivična djela polno uznemiravanje i laka tjelesna povreda, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Telegraf)

