Stradali mladić je bio sin poznatog muzičara iz Brčkog, koji je slavu stekao u emisiji "Nikad nije kasno"

U tramvajskoj nesreći u centru Sarajeva juče je stradao mladić Erdoan Morankić.

Riječ je o mladiću iz Brčkog, koji je bio student na Akademiji likovnih umjetnosti.

U Sarajevo je došao da ostvari snove za svoju budućnost, ali mladost je ugašena dok je čekao da dođe gradski prevoz.

Kako saznaje "Avaz", Erdoan Morankić je sin Armana Morankića, poznatog muzičara iz Brčkog.

Arman Morankić je postao poznat u široj javnosti po tome što se 2024. godine takmičio u emisiji "Nikad nije kasno", gd‌je je bio finalista.