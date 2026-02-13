Uhapšen vozač tramvaja smrti u Sarajevu

Uhapšen je vozač tramvaja koji je juče izletio iz šina prilikom čega je poginuo mladić, a povrijeđene četiri osobe.

"Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično d‌jelo Teška krivična d‌jela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim d‌jelom Ugrožavanje javnog saobraćaja, slobode je lišen A.K. (1978), vozač tramvaja, te se nalazi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS", potvrdili su iz MUP KS.