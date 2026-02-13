Ovo je mladić iz Brčkog koji je poginuo u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu

Izvor:
Avaz
13.02.2026
07:07
Komentari:1
U tramvajskoj nesreći u Sarajevu juče je poginuo mladić iz Brčkog, Erdoan Morankić, koji je studirao u Sarajevu.
Morankić je bio student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, a prema informacijama do kojih je Avaz došao boravio je u Studentskom domu Nedžarići.
U trenutku nesreće, Morankić se nalazio na tramvajskoj stanici, kada je tramvaj iz pravca Željezničke stanice naglo izletio iz šina i sručio se na stanicu na kojoj su se nalazili putnici.
Morankić je preminuo na mjestu nesreće, dok su pored njega povrijeđene još četiri osobe.
Jedna od povrijeđenih je 17-godišnja djevojka kojoj je amputirana noga i koja je smještena u Opštu bolnicu u Sarajevu.
Ostalo troje povrijeđenih prebačeno je na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), ali njihovo trenutno zdravstveno stanje nije poznato. Svi povrijeđeni nalazili su se na tramvajskoj stanici u trenutku nesreće.
