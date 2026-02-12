Logo
Large banner

Mladić (22) poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći: Maloljetni suvozač se bori za život

Izvor:

Crna-hronika.info

12.02.2026

22:13

Komentari:

0
Младић (22) погинуо у тешкој саобраћајној несрећи: Малољетни сувозач се бори за живот
Foto: ATV

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u srijedu naveče u Livnu život je izgubio 22-godišnji Abdullah (Amel) Žunić, dok je njegov maloljetni suvozač zadobio teške tjelesne povrede.

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10, nesreća se dogodila u 22.35 sati u Zagrebačkoj ulici. U nesreći je učestvovalo vozilo marke VW Golf VI kojim je upravljao dvadesetdvogodišnjak iz Livna, koji je nažalost preminuo. S njim u vozilu nalazio se maloljetni suvozač, takođe iz Livna, koji je zbog težine povreda prevezen u SKB Mostar na daljnje liječenje.

Сташа Кошарац

BiH

Košarac uputio saučešće porodici stradalog

Uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske uprave Livno uz nadzor dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Livnu. Okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije biće poznate nakon završetka istrage.

Prema podacima sa smrtovnice, Abdullah Žunić, poznat i kao Abi, stradao je 11. februara 2026. godine u 23. godini života. Sahrana će se obaviti u petak, 13. februara 2026. godine u 13:00 sati u Podhumu.

Аеродром Бихаћ

Gradovi i opštine

Aerodrom bez dozvole progutao 50 miliona KM

Iza njega su ostali otac Amel, majka Tea, brat Harun, djevojka Reina, te brojna rodbina, prijatelji, radne kolege i komšije. Njegova prerana smrt duboko je potresla porodicu i cijelu lokalnu zajednicu.

Podijeli:

Tagovi :

Livno

Saobraćajna nesreća

poginuo mladić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Медицинска сестра открила шта пацијенти најчешће кажу пред смрт

Zanimljivosti

Medicinska sestra otkrila šta pacijenti najčešće kažu pred smrt

2 h

0
Већи дио Крајине остаје без електричне енергије

Društvo

Veći dio Krajine ostaje bez električne energije

2 h

0
Навијачи Жељезничара

Fudbal

Prijetnje: Navijači Željezničara skandirali sramno kao nikad ranije

2 h

2
У стану пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је преминуо прије три мјесеца

Hronika

U stanu pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je preminuo prije tri mjeseca

2 h

0

Više iz rubrike

У стану пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је преминуо прије три мјесеца

Hronika

U stanu pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je preminuo prije tri mjeseca

2 h

0
Нова несрећа у Сарајеву: Саобраћај отежан у овом дијелу града

Hronika

Nova nesreća u Sarajevu: Saobraćaj otežan u ovom dijelu grada

4 h

0
Спровођење Давора Самарџије

Hronika

Davor Samardžija sproveden u OJT Banjaluka

4 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Još jedna teška nesreća u BiH: Povrijeđeno više osoba

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

52

U nesreći poginuo mladić iz Brčkog koji je u Sarajevu studirao

22

41

Vic dana: Zaglavio se ormar

22

38

Sjajna partija Tarika Hrelje za novi trijumf Studenta

22

35

Nezapamćeno gaženje Barselone u Madridu

22

27

Novi poraz Crvene zvezde u Evroligi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner