Mladić (22) poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći: Maloljetni suvozač se bori za život

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u srijedu naveče u Livnu život je izgubio 22-godišnji Abdullah (Amel) Žunić, dok je njegov maloljetni suvozač zadobio teške tjelesne povrede.

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10, nesreća se dogodila u 22.35 sati u Zagrebačkoj ulici. U nesreći je učestvovalo vozilo marke VW Golf VI kojim je upravljao dvadesetdvogodišnjak iz Livna, koji je nažalost preminuo. S njim u vozilu nalazio se maloljetni suvozač, takođe iz Livna, koji je zbog težine povreda prevezen u SKB Mostar na daljnje liječenje.

Uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske uprave Livno uz nadzor dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Livnu. Okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije biće poznate nakon završetka istrage.

Prema podacima sa smrtovnice, Abdullah Žunić, poznat i kao Abi, stradao je 11. februara 2026. godine u 23. godini života. Sahrana će se obaviti u petak, 13. februara 2026. godine u 13:00 sati u Podhumu.

Iza njega su ostali otac Amel, majka Tea, brat Harun, djevojka Reina, te brojna rodbina, prijatelji, radne kolege i komšije. Njegova prerana smrt duboko je potresla porodicu i cijelu lokalnu zajednicu.