Hitno se oglasila Zorica Brunclik!

Pjevačica Zorica Brunclik se oglasila putem Instagrama i saopštila da je profil na Fejsbuku, pod njenim imenom, lažan.

Neko je zloupotrebio lik i djelo Zorice Brunclik, koja je nedavno hitno operisana, i otvorio profil na društvenoj mreži, gdje objavljuje sadržaj u njeno ime.

Zorica je odmah reagovala i otkrila da je meta prevare.

"Dragi svi, na Fejsbuku je napravljen lažni profil na kom se kače objave koje je Zorica navodno izjavila. Sve na toj stranici što je objavljeno u ime Zorice ili njene porodice je lažno. Jedini pravi profil ima plavi bedž", piše na Instagram profilu Zorice Brunclik.

Zorica je u posljednje vrijeme izostala sa snimanja emisije "Pinkove zvezde", kako se navodilo, zbog narušenog zdravlja. Kako saznaje Scandal, Zorica je prije desetak dana operisana u Beogradu, u Kliničkom centru Srbije, nakon čega je otpuštena na kućno lečenje i oporavak.

Zorica Brunclik

Pjevač Miroslav Ilić izjavio je da se nada brzom oporavku koleginice, ali da ima razlog, zašto neće pozvati njenog supruga Kemiša.

(informer)