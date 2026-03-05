Logo
Hitno se oglasila Zorica Brunclik!

Izvor:

Informer

05.03.2026

16:14

Хитно се огласила Зорица Брунцлик!
Foto: Youtube screenshot/RTS Najlepše narodne pesme

Pjevačica Zorica Brunclik se oglasila putem Instagrama i saopštila da je profil na Fejsbuku, pod njenim imenom, lažan.

Neko je zloupotrebio lik i djelo Zorice Brunclik, koja je nedavno hitno operisana, i otvorio profil na društvenoj mreži, gdje objavljuje sadržaj u njeno ime.

Zorica je odmah reagovala i otkrila da je meta prevare.

"Dragi svi, na Fejsbuku je napravljen lažni profil na kom se kače objave koje je Zorica navodno izjavila. Sve na toj stranici što je objavljeno u ime Zorice ili njene porodice je lažno. Jedini pravi profil ima plavi bedž", piše na Instagram profilu Zorice Brunclik.

Scena

Vesna Zmijanac o operaciji Zorice Brunclik: Mnogo mi je žao...

Zorica je u posljednje vrijeme izostala sa snimanja emisije "Pinkove zvezde", kako se navodilo, zbog narušenog zdravlja. Kako saznaje Scandal, Zorica je prije desetak dana operisana u Beogradu, u Kliničkom centru Srbije, nakon čega je otpuštena na kućno lečenje i oporavak.

Зорица Брунцлик
Zorica Brunclik

Pjevač Miroslav Ilić izjavio je da se nada brzom oporavku koleginice, ali da ima razlog, zašto neće pozvati njenog supruga Kemiša.

(informer)

Zorica Brunclik

