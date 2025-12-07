Desingerica ''izuo iz cipela'' Zoricu Brunclik

Zorica Brunclik se u "Pinkovim zvezdama" posvađala i sa reperom Dragomirem Despićem Desingericom jer njenom takmičaru nije dao glas.

On je u jednom momentu šokirao potezom kada je stavio jastuk ispod majice i sjeo na pjevačicino mjesto.

Naime, Zorica Brunclik je zamjerila Desingerici što njenom takmičaru nije dao glas.

"O ovo dijete si se ogriješio", rekla je Zorica.

"Da li si ti glasala za mog kandidata 'Neću neću dijamante'", pitao je Desingerica.

"Nemoj da se ponašaš kao budala. Izvadi taj jastuk i razgovaraj sa mnom kao da sam ti majka, kad te majka vidi, šta ti kaže", bila je bijesna Zorica.

"Da li je moj kandidat zaslužio od tebe da", ponovo je upitao on.

"Ne, ja se ne revanširam", rekla je Zorica.

"Ovaj kandidat je za dva da", naveo je Desingerica.

"Ti si toliko nekompetentan, da vrijeđaš sve nas ovdje koji se razumijemo, izigravaš budalu, a ne liči ti to, otac si jednog djetata", rekla je Brunclikova.

Zorica napala i Viki Miljković

Podsjetimo, sinoć se Zorica Brunclik posvađala i sa Viki Miljković iz istog razloga.

"Ja hoću samo da podsjetim Viki, nemam ništa protiv što si dala ne, ali ti si za kandidata koji je bio maloprije ovdje htjela oči da izvadiš što nije dobio tri glasa, pjevao je Peđu Medenicu, da bi mu Ognjen eventualno dao četvrti, a to je bila čista kalkulacija. Ja ti zahvaljujem na nefer ponašanju, ništa što si rekla ne pije vodu", bunila se Zorica.

"Što je nefer, to je moje mišljenje, ja sam rekla zašto nisam dala glas, zašto se ti zahvaljuješ, ja nisam glasala za tebe", rekla je Viki, prenosi Blic.