Slobi Radanoviću zabranjen ulazak u Švedsku: Na aerodromu proveo 3 dana

Folk pjevač Sloba Radanović nedavno je doživio neprijatnost na aerodromu kada mu je bilo zabranjeno da uđe u Švedsku. On je tako proveo tri dana sa koleginicom Barbarom Bobak, a sada sumira utiske svega što se desilo.

Sloba Radanović i njegova koleginica Barbara Bobak prošlog vikenda nisu mogli da uđu u Švedsku, pa su zajedno sa članovima njihovih bendova ostali zarobljeni na aerodromu čak tri dana. Fanovi su dramu pratili na društvenim mrežama, a potom su Sloba i Barbara deportovani za Sarajevo, odakle su se vratili u Srbiju.

Ekonomija Dva dana radna, dva slobodna: Daje 1750 KM platu, ali nema radnika

– Nešto su nas zadržali u Švedskoj, nisu nam dali da uđemo. Da li je falio neki papir organizatorima… Mi smo imali sve što je potrebno. Čudno iskustvo, avantura, škola za ubuduće, da znamo kako unaprijed da se postavimo. Hvala Bogu, nije pala nikakva zabrana. Sve što je bilo do nas, mi smo ispunili. Stalno putujemo po Evropi, u Švedskoj smo bili mnogo puta, nikad problem nismo imali – rekao je Sloba.

Kako je istakao bili su zatečeni, jer nisu znali šta se dešava.

– Izgubili smo dva, tri dana života, to niko ne može da ti vrati. Imali smo da pojedemo, popijemo, otvarali su bar na pola sata da kupimo neki sendvič. Ne podnosi to svako isto. Nije mi to sad nešto palo teško, vodim se onim da uvijek može i gore. Ta tri dana života koje ti neko oduzme, ne može niko da ti vrati. Na taj koncert je trebalo da dođe hiljadu ljudi, oni su ostali uskraćeni da nas čuju – priča Sloba, koji je s kolegama spavao na aerodromskim stolicama.

Svijet Rekordnih 70 odsto Nijemaca nezadovoljno radom vlade

– To su prostirke kao za ležaljku, oni su nam to dali da nam spavanje učine malo udobnijim, ali ništa specijalno. Vidio sam da ni oni čak nisu znali šta se dešava, da su se spetljali. Na kraju su rekli bilo šta da opravdaju sebe. Mi imamo ugovore, dozvolu za koncert, sve, ali nešto se izjalovilo, ne znam šta. Ne znam kakav je zakon u Švedskoj, možda je nešto falilo, a možda je nekom bio loš dan, pa nije htio da nas pusti – rekao je on.