Logo
Large banner

Slobi Radanoviću zabranjen ulazak u Švedsku: Na aerodromu proveo 3 dana

Izvor:

Blic

07.12.2025

16:42

Komentari:

0
Слоби Радановићу забрањен улазак у Шведску: На аеродрому провео 3 дана

Folk pjevač Sloba Radanović nedavno je doživio neprijatnost na aerodromu kada mu je bilo zabranjeno da uđe u Švedsku. On je tako proveo tri dana sa koleginicom Barbarom Bobak, a sada sumira utiske svega što se desilo.

Sloba Radanović i njegova koleginica Barbara Bobak prošlog vikenda nisu mogli da uđu u Švedsku, pa su zajedno sa članovima njihovih bendova ostali zarobljeni na aerodromu čak tri dana. Fanovi su dramu pratili na društvenim mrežama, a potom su Sloba i Barbara deportovani za Sarajevo, odakle su se vratili u Srbiju.

Јусуф Арифагић

Ekonomija

Dva dana radna, dva slobodna: Daje 1750 KM platu, ali nema radnika

– Nešto su nas zadržali u Švedskoj, nisu nam dali da uđemo. Da li je falio neki papir organizatorima… Mi smo imali sve što je potrebno. Čudno iskustvo, avantura, škola za ubuduće, da znamo kako unaprijed da se postavimo. Hvala Bogu, nije pala nikakva zabrana. Sve što je bilo do nas, mi smo ispunili. Stalno putujemo po Evropi, u Švedskoj smo bili mnogo puta, nikad problem nismo imali – rekao je Sloba.

Kako je istakao bili su zatečeni, jer nisu znali šta se dešava.

– Izgubili smo dva, tri dana života, to niko ne može da ti vrati. Imali smo da pojedemo, popijemo, otvarali su bar na pola sata da kupimo neki sendvič. Ne podnosi to svako isto. Nije mi to sad nešto palo teško, vodim se onim da uvijek može i gore. Ta tri dana života koje ti neko oduzme, ne može niko da ti vrati. Na taj koncert je trebalo da dođe hiljadu ljudi, oni su ostali uskraćeni da nas čuju – priča Sloba, koji je s kolegama spavao na aerodromskim stolicama.

njemacka zastava

Svijet

Rekordnih 70 odsto Nijemaca nezadovoljno radom vlade

– To su prostirke kao za ležaljku, oni su nam to dali da nam spavanje učine malo udobnijim, ali ništa specijalno. Vidio sam da ni oni čak nisu znali šta se dešava, da su se spetljali. Na kraju su rekli bilo šta da opravdaju sebe. Mi imamo ugovore, dozvolu za koncert, sve, ali nešto se izjalovilo, ne znam šta. Ne znam kakav je zakon u Švedskoj, možda je nešto falilo, a možda je nekom bio loš dan, pa nije htio da nas pusti – rekao je on.

Podijeli:

Tagovi:

Sloba Radanović

pjevač

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вјеридба прстен

Ljubav i seks

Ovaj mjesec je najpopularniji za vjeridbe

1 h

0
Откривен могући узрок несреће у којој су страдали Ана и Стојкетов тјелохранитељ

Hronika

Otkriven mogući uzrok nesreće u kojoj su stradali Ana i Stojketov tjelohranitelj

1 h

0
Аутомобил завршио у каналу, има повријеђених

Hronika

Automobil završio u kanalu, ima povrijeđenih

1 h

0
Пјевачица проговорила о колегама: ''Нико ми није толико битан на естради''

Scena

Pjevačica progovorila o kolegama: ''Niko mi nije toliko bitan na estradi''

1 h

0

Više iz rubrike

Пјевачица проговорила о колегама: ''Нико ми није толико битан на естради''

Scena

Pjevačica progovorila o kolegama: ''Niko mi nije toliko bitan na estradi''

1 h

0
Никола Миленковић

Scena

Pjevač završio u Urgentnom: Stanje mu se pogoršalo tokom noći

1 h

0
Помијешао Милу Китића са Митром Мирићем: Брате, што то не отпјеваш?

Scena

Pomiješao Milu Kitića sa Mitrom Mirićem: Brate, što to ne otpjevaš?

3 h

0
Брена о односу са супругом: Чим ме зове Фахрета, знам докле смо стигли

Scena

Brena o odnosu sa suprugom: Čim me zove Fahreta, znam dokle smo stigli

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

39

Netanjahu otkrio treću fazu Trampovog plana za Gazu

17

36

Nova pravila u ''Zvezdama Granda'': I oni izlaze na scenu

17

28

Poskupljuje voda u Banjaluci: Oglasio se Vodovod i otkrio koliko

17

27

Eksplozija u centru grada: Povrijeđeno 13 osoba, među njima i sedmogodišnja djevojčica

17

16

Kako djeca treba da poste i kad mogu da se pričeste?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner