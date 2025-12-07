Automobil završio u kanalu, ima povrijeđenih

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na putu Svilajnac-Kušiljevo, a prema prvim informacijama, u nesreći ima teško povrijeđenih lica.

Kako je objavila Instagram stranica 192_rs, nakon udesa jedan automobil je završio u kanalu.

"Saobraćaj funkcioniše naizmenično, na terenu su vatrogasci", navodi se u objavi.

Na fotografiji se vidi da je jedan od automobila prevrnut na bok i da je u jarku.

Na licu mjesta je i vozilo hitne pomoći.

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće.