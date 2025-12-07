Automobil završio u kanalu, ima povrijeđenih

Izvor:
Telegraf
07.12.2025
16:07
Teška saobraćajna nesreća dogodila se na putu Svilajnac-Kušiljevo, a prema prvim informacijama, u nesreći ima teško povrijeđenih lica.
Kako je objavila Instagram stranica 192_rs, nakon udesa jedan automobil je završio u kanalu.
"Saobraćaj funkcioniše naizmenično, na terenu su vatrogasci", navodi se u objavi.
Na fotografiji se vidi da je jedan od automobila prevrnut na bok i da je u jarku.
Na licu mjesta je i vozilo hitne pomoći.
U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće.
