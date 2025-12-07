Logo
Uhapšen mladić osumnjičen da je krvnički tukao oca, pa ga davio

Telegraf

07.12.2025

14:26

Foto: Pexels

J. T. (23), koji se sumnjiči da je noćas napao svog oca i zadao mu više udaraca, nakon čega je počeo da ga davi, uhapšen je danas u Beogradu.

Uhapšeni mladić se sumnjiči da je ocu T. P. (56) nanio teške tjelesne povrede tako što ga je više puta udarao rukama i nogama po glavi, nakon čega ga je davio.

Kako saznajemo, T. P. je u napadu zadobio prelom ruke i ozbiljne povrede glave i mozga i hitno je transportovan u bolnicu, piše Telegraf.rs.

Napad se dogodio noćas, nešto iza ponoći u njihovom domu u Ulici Dragice Končar, a osumnjičeni je uhapšen danas na teritoriji opštine Voždovac.

Beograd

nasilje u porodici

