Drama u BiH: Lančani sudar u tunelu, učestvovala i Hitna pomoć

Na autoputu A1, na dionici Nemila - Žepče u tunelu Bosna dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene tri osobe.

nesreći u mjestu Golubinja kod Žepča na auto-putu u tunelu Bosna danas oko 16 sati su učestvovala dva putnička vozila i vozilo Hitne pomoći.

Prema dostupnim informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK, tri osobe su zadobile povrede te su nakon ukazane prve pomoći u Domu zdravlja Žepče upućene na dalje liječenje u Kantonalnu bolnicu Zenica, piše Kliks.

Za sada nema informacija o stepenu povreda, a na mjestu nesreće saobraćaj se odvija otežano.

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće poznate nakon uviđaja.