Revolucija supermarketa je na pomolu, svakodnevnica odlazi u istoriju!

ATV

19.03.2026

17:34

каса у маркету
Foto: ATV

Decenijama je bio dio svakodnevice: barkod na kasi. Ali tome bi uskoro mogao doći kraj. Trgovci širom svijeta planiraju da poznate linijske kodove zamijene modernijim alternativama. Prvi lanac supermarketa sada to i konkretno sprovodi.

Pozadina promjene je u tome što kvadratni QR kodovi (Quick Response kodovi) mogu pohraniti znatno više informacija. Dok klasični barkod sadrži samo osnovne podatke poput naziva, proizvođača ili cijene, QR kodovi omogućavaju pristup detaljima kao što su sastojci, alergeni ili čak prijedlozi recepata.

Tesko (Tesco) uvodi promjene

Iza ove transformacije stoji organizacija GS1, koja je globalno zadužena za dodjelu brojeva proizvoda. Prema njihovim podacima, brojni trgovci su već reagovali: u Velikoj Britaniji je skoro svaki drugi trgovac već prilagodio svoje kasovne sisteme, prenosi list Metro (Metro).

Prvi testovi su već u toku. Lanac supermarketa Tesko trenutno eksperimentiše sa QR kodovima na svježim proizvodima poput limuna, mesa ili kobasica. Razvoj dodatno podstiču i velike kompanije kao što su Loreal (L'Oréal), Uniliver (Unilever) i Prokter & Gembl (Procter & Gamble).

QR kodovi postali masovni

Tehnologija nije nova. QR kodovi su posebno tokom pandemije postali široko prihvaćeni, na primjer kroz digitalne menije u restoranima. Danas se sve češće nalaze i na ambalaži, kako bi omogućili pristup dodatnim informacijama ili internet stranicama.

Prema ocjenama stručnjaka, sljedeći korak je potpuna promjena u trgovini. U budućnosti bi jedno skeniranje pametnim telefonom moglo biti dovoljno da se u realnom vremenu dobiju sve relevantne informacije o proizvodu. Trgovci koji ne budu pratili ovaj trend mogli bi brzo zaostati.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Još jedna firma najavila žalbu na odluku CIK-a

Drama na nebu iznad Irana: Pogođen "nevidljivi" F-35

Hrvatski vojnici evakuisani iz Iraka

Boki 13 otkrio šta se dešavalo u zatvoru

Po hitnom postupku: Mijenja se Zakon o energetici Republike Srpske

Situacija je "van kontrole": Flašica vode postaje luksuz

Veoma loša najava za građane BiH: Nastavlja se udar na džepove

Poznati trgovački lanac pred kolapsom: Zatvaraju se desetine prodavnica

