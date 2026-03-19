Drama na nebu iznad Irana: Pogođen "nevidljivi" F-35

Američki lovac F-35 prinudno je sletio u bazu na Bliskom istoku nakon što je pogođen tokom borbene misije iznad Irana, dok američki zvaničnici tvrde da je pilot u stabilnom stanju i da je incident u fazi istrage.

F-35 prinudno je sletio u američku vazdušnu bazu na Bliskom istoku nakon što je pogođen vatrom za koju se vjeruje da potiče iz Irana, izvještavaju za CNN dva izvora upoznata sa ovom situacijom.

Kapetan Tim Hokins, portparol američkog Centra za komandu, potvrdio je da je stelt avion pete generacije „izvodio borbenu misiju iznad Irana“ kada je morao izvršiti prinudno slijetanje.

""Incident u fazi istrage"

Hokins je dodao da je avion bezbjedno sletio i da je incident u fazi istrage.

„Avion je bezbjedno sletio, a pilot je u stabilnom stanju. Ovaj incident je u fazi istrage“, naveo je Hokins, prenosi Indeks.

Hegset rekao da su iranski protivvazdušni sistemi „potpuno uništeni“

Ovaj incident bio bi prvi put da Iran pogađa američki avion u ratu koji je počeo krajem februara. I SAD i Izrael koriste F-35 u sukobu, a cijena aviona premašuje 100 miliona dolara.

Prinudno slijetanje dešava se u trenutku kada visoki američki zvaničnici nastavljaju da tvrde da je njihova kampanja protiv Irana postigla širok uspjeh.

Ministar odbrane Pit Hegset rekao je danas da su Sjedinjene Države „definitivno pobijedile“ te da su iranski protivvazdušni sistemi „potpuno uništeni“.