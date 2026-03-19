Sarajevo se "odriče" Teherana? Podržana odluka EU da se Revolucionarna garda proglasi terorističkom

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas saopštila je kako su se zemlje Zapadnog Balkana usaglasile s odlukom EU da Iransku revolucionarnu gardu (IRGC) proglasi terorističkom organizacijom.

Kalas je naglasila kako je Evropska unija ovu odluku donijela 26. februara 2026. godine, a da su se odluci pridružile Albanija, BiH, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija.

"Srbija nije bila uključena na spisak zemalja koje su se pridružile ovom stavu EU, objavljen 12. marta, ali je naknadno dodata na njega", piše EWB.

Odluka EU podrazumijeva da će Iranska revolucionarna garda (IRGC) takođe biti predmet restriktivnih mjera u okviru režima sankcija EU za borbu protiv terorizma.

To uključuje zamrzavanje njenih sredstava i druge finansijske imovine ili ekonomskih resursa u državama članicama EU, te zabranu operaterima EU da toj grupi stave na raspolaganje sredstva i ekonomske resurse.

Island, Lihtenštajn, Moldavija i Ukrajina takođe su se pridružile odluci Savjeta Evropske unije.

Savjet EU je ranije odlučilo uvesti restriktivne mjere za dodatnih 16 osoba i tri subjekta odgovorna za teška kršenja ljudskih prava u Iranu.

Savjet sankcioniše zamjenika iranskog ministra unutrašnjih poslova za bezbjednost i provođenje zakona te razne komandante lokalnih ogranaka Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) koji su direktno uključeni u suzbijanje protesta.

Pored toga, Savjet na listu stavlja i Korpus Mohamada Rasululaha, koji je odgovoran za koordinaciju snaga IRGC-a i Basidža u Teheranu te Korpus islamske revolucionarne garde Imama Reze, koji je lokalna podružnica IRGC-a u provinciji Horasan Razavi, prenosi Kliks.