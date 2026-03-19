Dramatičan snimak: Raketa pala pored ruskog novinara, hitno prebačen u bolnicu

Dopisnik mreže RT Stiv Svini i njegov snimatelj Ali Rida ranjeni su u izraelskom napadu na jugu Libana.

Izvori sa terena navode da su Suini i snimatelj zadobili povrede ekstremiteta uzrokovane šrapnelima od eksplozije. ❗️ Moment Israel DIRECTLY HITS RT crew https://t.co/cxNTq2htyY pic.twitter.com/IWLmKGHwSj — RT (@RT_com) March 19, 2026 Obojica su u svjesnom stanju prebačena u bolnicu. Tim povodom oglasila se Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova koja je rekla da Moskva očekuje reakciju međunarodnih organizacija.

