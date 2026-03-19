Dramatičan snimak: Raketa pala pored ruskog novinara, hitno prebačen u bolnicu

19.03.2026
Dopisnik mreže RT Stiv Svini i njegov snimatelj Ali Rida ranjeni su u izraelskom napadu na jugu Libana.
Izvori sa terena navode da su Suini i snimatelj zadobili povrede ekstremiteta uzrokovane šrapnelima od eksplozije.
❗️ Moment Israel DIRECTLY HITS RT crew https://t.co/cxNTq2htyY pic.twitter.com/IWLmKGHwSj— RT (@RT_com) March 19, 2026
Obojica su u svjesnom stanju prebačena u bolnicu.
Tim povodom oglasila se Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova koja je rekla da Moskva očekuje reakciju međunarodnih organizacija.
