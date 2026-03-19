Nesvakidašnji slučaj: Pacijentkinja neće da napusti bolnicu ni pet mjeseci nakon otpusta

ATV

19.03.2026

14:32

bolest, zaraza, bolnica
Bolnica Talahasi Memorial Healthcare je ranije ovog mjeseca tužila pacijentkinju, navodeći da ona odbija da napusti svoju bolničku sobu otkako je otpuštena prošlog oktobra.

Bolnica je od državnog sudije u Talahasiju zatražila i sudsku zabranu kojom bi se naložilo pacijentkinji da napusti sobu, te ovlastila kancelariju šerifa okruga da pomogne u izvršenju, ako bude potrebno.

Bolnica navodi da su resursi preusmjereni sa zbrinjavanja drugih pacijenata zbog njenog zauzimanja sobe.

- Dalji boravak tužene sprečava korišćenje kreveta za pacijente kojima je potrebna akutna njega - navodi se u tužbi.

Prema navodima iz tužbe, žena je primljena u bolnicu radi medicinskog liječenja, a formalni otpust izdat je 6. oktobra, nakon što je utvrđeno da joj akutne bolničke usluge više nisu potrebne.

Bolnica je, kako se navodi, više puta pokušala da organizuje njen odlazak u saradnji sa članovima porodice i nudila prevoz kako bi mogla pribaviti potrebna lična dokumenta.

U tužbi se ne navodi zbog čega je pacijentkinja liječena, koliki je iznos njenog bolničkog računa, niti kako je uspjela ostati u bolnici više od pet mjeseci nakon otpusta. Pacijentkinja nema angažovanog advokata i sama se zastupa u postupku.

Onlajn ročište u ovom predmetu zakazano je za kraj mjeseca.

