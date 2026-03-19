Nesvakidašnji slučaj: Pacijentkinja neće da napusti bolnicu ni pet mjeseci nakon otpusta

Bolnica Talahasi Memorial Healthcare je ranije ovog mjeseca tužila pacijentkinju, navodeći da ona odbija da napusti svoju bolničku sobu otkako je otpuštena prošlog oktobra.

Bolnica je od državnog sudije u Talahasiju zatražila i sudsku zabranu kojom bi se naložilo pacijentkinji da napusti sobu, te ovlastila kancelariju šerifa okruga da pomogne u izvršenju, ako bude potrebno.

Bolnica navodi da su resursi preusmjereni sa zbrinjavanja drugih pacijenata zbog njenog zauzimanja sobe.

- Dalji boravak tužene sprečava korišćenje kreveta za pacijente kojima je potrebna akutna njega - navodi se u tužbi.

Prema navodima iz tužbe, žena je primljena u bolnicu radi medicinskog liječenja, a formalni otpust izdat je 6. oktobra, nakon što je utvrđeno da joj akutne bolničke usluge više nisu potrebne.

Bolnica je, kako se navodi, više puta pokušala da organizuje njen odlazak u saradnji sa članovima porodice i nudila prevoz kako bi mogla pribaviti potrebna lična dokumenta.

U tužbi se ne navodi zbog čega je pacijentkinja liječena, koliki je iznos njenog bolničkog računa, niti kako je uspjela ostati u bolnici više od pet mjeseci nakon otpusta. Pacijentkinja nema angažovanog advokata i sama se zastupa u postupku.

Onlajn ročište u ovom predmetu zakazano je za kraj mjeseca.