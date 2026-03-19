Šest zemalja hoće da se uključi oko Hormuza: Da li šalju vojsku?

19.03.2026

16:30

Хормушки мореуз
Foto: Google maps

Ujedinjeno Kraljevstvo i još pet država poručili su da su spremni uključiti se u osiguravanje bezbjednost prolaza brodova kroz Hormuški moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta.

U zajedničkoj izjavi britanskog premijera i čelnika Francuske, Njemačke, Italije, Holandije i Japana navodi se i da će ove zemlje preduzeti korake s ciljem stabilizacije globalnih energetskih tržišta.

U nastavku prenosimo kompletnu zajedničku izjavu šest država.

- Cijelim srcem osuđujemo nedavne napade Irana na nenaoružane trgovačke brodove u Zalivu, napade na civilnu infrastrukturu, uključujući naftna i plinska postrojenja, kao i de fakto zatvaranje Hormuškog moreuza od strane iranskih snaga.

Izražavamo duboku zabrinutost zbog eskalacije sukoba.

Pozivamo Iran da odmah prestane s prijetnjama, postavljanjem mina, napadima dronovima i raketama te svim drugim pokušajima blokiranja moreuza za komercijalni promet te da postupi u skladu s Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN-a 2817.

Sloboda plovidbe temeljno je načelo međunarodnog prava, uključujući i Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora.

Globalne posljedice

Posljedice iranskih poteza osjetiće ljudi širom svijeta, posebno najranjiviji.

U skladu s Rezolucijom 2817, naglašavamo da takvo ometanje međunarodne plovidbe i poremećaj globalnih lanaca snabdijevanja energijom predstavljaju prijetnju međunarodnom miru i bezbjednosti. U tom smislu pozivamo na hitan, sveobuhvatan moratorijum na napade na civilnu infrastrukturu, uključujući naftna i gasna postrojenja.

Izražavamo spremnost da doprinesemo odgovarajućim naporima kako bi se osigurao siguran prolaz kroz moreuz.

Pozdravljamo angažman država koje učestvuju u pripremnom planiranju.

Pozdravljamo odluku Međunarodne agencije za energiju o odobrenju koordinisanog puštanja strateških naftnih rezervi.

Dodatne mjere

Poduzećemo i dodatne mjere za stabilizaciju energetskih tržišta, uključujući saradnju s određenim proizvođačima radi povećanja proizvodnje.

Radićemo i na pružanju podrške najpogođenijim državama, uključujući kroz Ujedinjene narode i međunarodne finansijske institucije. Pomorska bezbjednost i sloboda plovidbe koriste svim državama.

Pozivamo sve države da poštuju međunarodno pravo i očuvaju temeljna načela međunarodnog prosperiteta i bezbjednost", navodi se u zajedničkoj izjavi.

