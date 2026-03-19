Težak udar za naše ljude: Pooštrava se kurs njemačkog jezika!

ATV

19.03.2026

16:55

Kurs njemačkog jezika u Austriji kako stvari stoje, biće značajno pooštren. Ovo se diče svih doseljenika, a uključivaće brojne novine kao što su domaći zadaci, vježbe, učenje regionalnog dijalekta i sve će se dodatno kontrolisati.

Zatežu se uzde: ministarka za integracije Klaudija Bauer (Claudia Bauer) iz Austrijske narodne partije (ÖVP) predstavila je u četvrtak, zajedno sa Austrijskim integracionim fondom (Österreichischer Integrationsfonds – ÖIF), reformu kurseva njemačkog jezika za doseljenike – i ona donosi značajne promjene.

Ključna novina su obavezni domaći zadaci. Ubuduće će polaznici morati redovno da odrađuju takozvana vremena za samostalno učenje. To znači: zadatke raditi kod kuće – i to ne samo formalno. Vježbe će se kontrolisati, a oni koji ih ignorišu suočiće se s problemima.

"Njemački se ne uči pukim sjedenjem na kursu, već vježbanjem, ponavljanjem i primjenom“, naglašava Bauer. „Ko želi napredak, mora se time baviti i kod kuće. Upravo tu ličnu odgovornost ćemo ubuduće i zahtijevati“, istakla je ministarka.

Svijet

Žena sa Balkana otišla u Njemačku da radi: "Ovd‌je samo pada kiša i računi"

Oni koji ne sarađuju ili odbijaju domaće zadatke mogu očekivati sankcije. One se kreću od opomena, pa sve do izbacivanja sa kursa – i na kraju do smanjenja novčanih primanja.

Pisanje mejlova, učenje dijalekta

Nastavni plan će takođe biti značajno proširen. Doseljenici će, na primjer, morati da nauče da pišu imejlove. Pored toga, i regionalni dijalekti postaju dio nastave. Bauer ističe: „Ko u Austriji zna samo standardni njemački iz udžbenika, u svakodnevnom životu često razumije samo polovinu. Mi ljude pripremamo za to kako se u Austriji zaista govori".

Pooštravanje propisa proizilazi iz hiljada napuštanja kurseva. Samo u 2025. godini bilo je oko 10.000 neopravdanih izostanaka. Za Bauera, ovo je jasan poziv na akciju: „Jer to košta poreske obveznike.“

Smanjenje socijalnih davanja

Pritisak se takođe povećava finansijski. Socijalna davanja će biti više povezana sa pohađanjem kurseva. Oni koji ostanu van škole dobijaće manje novca u budućnosti.

Pravila integracije – nema više novca za nepoštovanje propisa

„Svako ko želi da živi u Austriji mora da nauči njemački. Bez „ako“, „i“ ili „ali“, objašnjava Bauer: „To je ključ integracije.“

Pročitajte više

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Ekonomija

Poznati trgovački lanac pred kolapsom: Zatvaraju se desetine prodavnica

5 h

0
Аутобус путник

Svijet

Stali vozovi i autobusi u Njemačkoj

9 h

0
Амбасада Русије

BiH

Oštra reakcija iz Ambasade Rusije u BiH: Njemačkom ambasadoru bolje da ćuti!

1 d

0
Фридрих Мерц

Svijet

Merc: Njemačka ne namjerava da šalje brodove u Ormuski moreuz, ovo nije naš rat

1 d

0

Više iz rubrike

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Svijet

Sarajevo se "odriče" Teherana? Podržana odluka EU da se Revolucionarna garda proglasi terorističkom

2 h

0
Хормушки мореуз

Svijet

Šest zemalja hoće da se uključi oko Hormuza: Da li šalju vojsku?

2 h

0
Пала ракета из руског новинара Стива Свинија

Svijet

Dramatičan snimak: Raketa pala pored ruskog novinara, hitno prebačen u bolnicu

3 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Svijet

Nesvakidašnji slučaj: Pacijentkinja neće da napusti bolnicu ni pet mjeseci nakon otpusta

4 h

0
