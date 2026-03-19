Hrvatski vojnici evakuisani iz Iraka

19.03.2026

17:18

Хрватски војници евакуисани из Ирака
Foto: MORH/ J. Kopi

Svih sedam hrvatskih vojnika koji su učestvovali u misiji u Iraku evakuisani su iz te zemlje te su na povratku u Hrvatsku, objavila je u četvrtak kancelarija hrvatskoga predsjednika Zorana Milanovića.

U saopštenju se podsjeća kako je Milanović odluku o povlačenju hrvatskih vojnika iz Iraka te Libana donio odmah nakon početka ratnog sukoba na Bliskom istoku.

Sukob započet američko-izraelskim napadima na Iran proširio se i na te dvije države.

"Povlačenje pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanu provedeno je prema Odluci Predsjednika Republike i vrhovnog komandanta OSRH Zorana Milanovića. Pripadnik OSRH koji je bio u misiji u Libanu evakuisan je sigurno iz Libana još prije sedam dana - stoji u saopštenju s Pantovčaka.

