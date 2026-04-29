Cijena sirove nafte porasla za dva odsto

Cijene sirove nafte porasle su jutros za više od dva odsto, dok investitori prate preliminarni prekid vatre između SAD i Irana.

Cijena nafte VTI za poravnanja u junu porasla je za dva odsto na 101,95 dolara po barelu.

U međuvremenu, cijena nafte "brent" za isporuke istog mjeseca porasla je za dva odsto na 113,49 dolara po barelu.

Iran i SAD nisu uspjeli da postignu sporazum, a Teheran je najavio da će podnijeti revidirani mirovni prijedlog nakon što je američki predsjednik Donald Tramp, navodno, odbio prethodni.

Strahove investitora od eskalacije podstakli su i izvještaji da Tramp i dalje razmatra ponovno pokretanje vazdušnih napada na Iran usred zastoja u pregovorima, objavio je portal "Baha".

(SRNA)