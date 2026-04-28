Lijek za želudac se hitno povlači sa tržišta: Provjerite da li ga imate kod kuće

28.04.2026 10:21

Više od 4.000 bočica lijeka Pantoprazol, koji se masovno koristi za gorušicu i čir na želucu, povlači se sa tržišta nakon što je utvrđeno da su tablete promijenile izgled.

Problem je uočen na američkom tržištu, ali se apeluje na sve korisnike da obrate pažnju na seriju koju posjeduju.

Šta je uzrok povlačenja?

Pantoprazol natrijum (tablete sa odloženim oslobađanjem od 40 mg) inače su žute i izduženog oblika. Međutim, proizvođač je primio prijave da su pojedine tablete u bočicama postale tamnije sa vidljivim svijetlim mrljama. Zbog ovog odstupanja od standarda, pokrenuto je hitno povlačenje sporne serije.

Detalji sporne serije:

Lijek: Pantoprazol natrijum (40 mg)

Broj serije: FD253967

Rok trajanja: 26. jun 2027. godine

Važno upozorenje za pacijente

Stručnjaci upozoravaju da osobe koje koriste ovaj lijek ne smiju naglo prekidati terapiju na svoju ruku, čak i ako posumnjaju u ispravnost serije. Nagli prekid korišćenja inhibitora protonske pumpe može izazvati tzv. „rebaund efekat“ – nagli povratak simptoma i još jače lučenje želudačne kiseline.

Šta treba da uradite?

Provjerite broj serije na pakovanju.

Ako se broj poklapa ili ako primijetite da su tablete promijenile boju, nemojte ih koristiti.

Odmah se obratite svom ljekaru ili farmaceutu kako biste dobili zamjenski lijek i nastavili terapiju bezbjedno.

(Telegraf)

Pronađena dva tijela u porodičnoj kući

Dobra vijest za penzionere: Odobreno 3,3 miliona KM za banjsku rehabilitaciju

Dobojliji osam godina zatvora za obljubu maloljetnice

Krvava zora na Vračaru: Izbo devojku, pa je unakazio po licu

Cijene u Njemačkoj niže nego u BiH: Pogledajte koliko košta kilogram Nutele

Kvadrat samo 450 evra: Evo gdje su najjeftiniji stanovi

Ova država uvodi reformu bolovanja: Radnici će raditi i dok su bolesni?

Cijene nafte u porastu

