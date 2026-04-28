Cijene u Njemačkoj niže nego u BiH: Pogledajte koliko košta kilogram Nutele

Dok se građani u BiH godinama vode mišlju da je život u Njemačkoj znatno skuplji nego u Bosni i Hercegovini, fotografije iz njemačkih marketa koje kruže društvenim mrežama pokazuju sasvim drugačiju sliku kada je riječ o osnovnim životnim namirnicama.

Na fotografijama iz prodavnica u Njemačkoj mogu se vidjeti akcijske i redovne cijene brojnih proizvoda koje su, prema mišljenju mnogih građana, niže ili gotovo iste kao u BiH, uprkos činjenici da su plate u Njemačkoj višestruko veće.

Cijene u Njemačkoj

Tako se kilogram Nutele prodaje za 5,51 evra na akciji, dok se pakovanje od 750+75 grama može pronaći za 4,23 evra. U mnogim marketima u BiH kilogram istog namaza često prelazi 14 do 16 KM, što je gotovo isti ili čak viši iznos kada se preračuna u eure.

Posebnu pažnju izazvala je cijena maslaca, gdje se pakovanje Meggle Butter prodaje za svega 1,11 evra, dok su slični proizvodi u Bosni i Hercegovini često između 4 i 6 KM, zavisno od proizvođača i gramaže.

I kafa pokazuje zanimljiv odnos cijena. Pakovanje od 500 grama Zlatna Džezva u Njemačkoj košta 7,96 evra, dok se u BiH ista kafa u pojedinim marketima prodaje po cijenama koje se približavaju tom iznosu ili ga prelaze.

Na akcijama se mogu pronaći i brojni drugi proizvodi po simboličnim cijenama: tjestenina, konzervisana hrana i slatkiši već od 1 evro.

Prema evropskim poređenjima cijena hrane, Bosna i Hercegovina nominalno jeste jeftinija od Njemačke u prosjeku, ali razlike su daleko manje nego što građani očekuju, posebno kada se uzme u obzir da su njemačke plate višestruko veće.

Građani BiH sve češće ističu da problem nije samo cijena proizvoda, već odnos plata i troškova života. Dok prosječna plata u Njemačkoj omogućava znatno lakšu kupovinu osnovnih namirnica, u BiH isti proizvodi predstavljaju ozbiljan udar na kućni budžet.

Zbog toga mnogi komentarišu isto: "Nije Njemačka jeftina, nego je BiH postala preskupa za standard svojih građana".

(Crna-Hronika)