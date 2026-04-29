EU uvodi aplikaciju koja olakšava prelazak granice po EES sistemu

Granice ka Evropi više nisu iste – pasoši se više ne pečatiraju, već se svaki ulazak i izlazak digitalno bilježi, uz obavezno slikanje i otiske prstiju.

Novi sistem EES od aprila je u potpunosti uveden na spoljnim granicama Evropske unije i odnosi se i na građane Srbije. Međutim, umjesto da ubrza prelazak granica, novi sistem je napravio gužve.

Hronika Podignuta optužnica protiv napadača na Čolinu vilu

Iz tog razloga, Evropska unija uvodi novu digitalnu uslugu, koja bi putnicima mogla značajno da olakša prelazak granice. Riječ je o aplikaciji ''Travel to Europe'', dostupnoj za preuzimanje putem Gugl plej i Epl stor platformi, čiji je cilj smanjenje gužvi i ubrzavanje procedura na graničnim prelazima.

Problem je što trenutno funkcioniše samo u dvije zemlje – Švedskoj i Portugaliji.

Putnici sada mogu i unaprijed da unesu podatke putem aplikacije, kako bi ubrzali prelazak granice, i sa nestrpljenjem očekuju dalje širenje sistema, a posebno uključivanje Grčke, koja je jedna od najposjećenijih destinacija za turiste iz Srbije i regiona.

Republika Srpska Vlada Srpske danas o Prijedlogu zakona o turizmu

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta) Aleksandar Seničić objašnjava da aplikacija ubrzava proceduru jer se bar na granici preskače fizički unos podataka – osnovni podaci, slika pasoša, sopstvena fotografija, odgovori na osnovna pitanja – gdje idemo, koliko ostajemo i koja je svrha putovanja.

Građani i u tom slučaju moraju da ostavljaju otiske prstiju.

Kada je riječ o Grčkoj, još se ne zna da li je aplikacija kompatibilna sa njihovim softverom, ali konačan odgovor se očekuje do 20. maja.

Kaže da kada je riječ o primeni EES sistema, građani su mislili da će samo jednom morati da se registruju, ali svaki put kad prelaze granicu moraju da se slikaju.

Hronika Maloljetnik na mopedu zadobio teške povrede prilikom sudara

- Sistem kontroliše dužinu boravka i ne možemo očekivati da prelazimo granicu bez kontrole - rekao je Seničić i dodao da ne treba dizati paniku oko toga jer je procedura produžena za otprilike jedan minut. Savjetuje i da se koriste alternativni, manji granični prelazi.

(RTS)