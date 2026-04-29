Šok u Madridu: Sabalenka prosula šest meč lopti

Američka teniserka Hejli Baptist eliminisala je u četvrtfinalu mastersa u Madridu braniteljku pehara Arinu Sabalenku, pošto ju je poslije velikog preokreta pobijedila rezultatom 2:1 (2:6, 6:2, 7:6(8:6)) za dva sata i 32 minuta.

Sabalenka je lako dobila prvi set, sa dva brejka. U drugom setu Baptist uzvraća, pravi čak tri brejka, a gubi samo jedan servis, i tako uvodi meč u treći, odlučujući set.

U trećem setu kod vođstva 5:4, na servis Amerikanke, Sabalenka ne koristi čak pet meč lopti. U taj-brejku je Bjeloruskinja imala i šestu meč loptu, ali ni nju nije iskoristila, ali zato Amerikanka koristi drugu meč loptu i tako stiže do polufinala. Baptist će u polufinalu igrati protiv Mire Andrejeve. Ruskinja je ranije pobijedila Kanađanku Lejlu Fernandez rezultatom 2:0.

U preostala dva četvrtfinala danas igraju Karolina Pliškova i Anastasija Potapova, odnosno Marta Kostjuk i Linda Noskova.