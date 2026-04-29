Šok u Madridu: Sabalenka prosula šest meč lopti

ATV
29.04.2026 10:31

Сабаленка у финалу Аустралијан опена
Foto: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Američka teniserka Hejli Baptist eliminisala je u četvrtfinalu mastersa u Madridu braniteljku pehara Arinu Sabalenku, pošto ju je poslije velikog preokreta pobijedila rezultatom 2:1 (2:6, 6:2, 7:6(8:6)) za dva sata i 32 minuta.

Sabalenka je lako dobila prvi set, sa dva brejka. U drugom setu Baptist uzvraća, pravi čak tri brejka, a gubi samo jedan servis, i tako uvodi meč u treći, odlučujući set.

U trećem setu kod vođstva 5:4, na servis Amerikanke, Sabalenka ne koristi čak pet meč lopti. U taj-brejku je Bjeloruskinja imala i šestu meč loptu, ali ni nju nije iskoristila, ali zato Amerikanka koristi drugu meč loptu i tako stiže do polufinala. Baptist će u polufinalu igrati protiv Mire Andrejeve. Ruskinja je ranije pobijedila Kanađanku Lejlu Fernandez rezultatom 2:0.

Јован Радуловић Јоџир

Scena

Jodžir se usred skandala obratio Dari Bubamari: ''Ovako sam gledao u tebe''

U preostala dva četvrtfinala danas igraju Karolina Pliškova i Anastasija Potapova, odnosno Marta Kostjuk i Linda Noskova.

Više iz rubrike

Синер се приближио Ђоковићевом рекорду

Tenis

Siner se približio Đokovićevom rekordu

21 h

0
Бањалучанка најбоља у Загребу: Касијана Маркићевић осваја регион

Tenis

Banjalučanka najbolja u Zagrebu: Kasijana Markićević osvaja region

1 d

0
Новак Ђоковић

Tenis

Velike promjene za Đokovića zbog Alkaraza

3 d

0
Отровао се Марин Чилић, отказан меч

Tenis

Otrovao se Marin Čilić, otkazan meč

4 d

0

  • Najnovije

13

15

Stambeni krediti za stanovništvo imaće direktni plasman preko IRB-a

13

14

Tijelo žene spalio u ZOO vrtu?

13

08

Na braću ispalio 30 metaka, osuđen na tri i po godine zatvora

13

08

Majka skočila u rijeku da spasi sina: Ljekari joj se bore za život

13

05

Preminuo Ilija Stevančević

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

