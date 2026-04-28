Siner se približio Đokovićevom rekordu

28.04.2026 16:13

Синер се приближио Ђоковићевом рекорду
Foto: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Janik Siner savladao je Britanca Kamerona Norija rezultatom 2:0 u setovima (6:2, 7:5) i plasirao se u četvrtfinale Masters turnira u Madridu.

Italijan je još jednom potvrdio odličnu formu i nastavak impresivnog niza pobjeda.

Prvi set riješio je rutinski, uz dva brejka i rano stečenu prednost od 5:1, nakon čega je sigurno priveo dio igre kraju. U drugom setu viđena je znatno veća borba, Nori je uspio vratiti brejk nakon što je Siner poveo 3:2, ali je odluka pala u 11. gemu kada je Italijan ponovo oduzeo servis i osigurao pobjedu.

Ovim trijumfom Siner je stigao do 25. uzastopne pobjede na Masters turnirima, približivši se rekordu Novaka Đokovića od 31 uzastopne pobjede.

U četvrtfinalu Madrida, Italijan će igrati protiv boljeg iz duela Rafa Hodar – Vit Kopriva.

Janik Siner

Novak Đoković

rekord

tenis

Pročitajte više

Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Iran nas obavijestio da je u stanju kolapsa

34 min

0
Откривено ко је возач "форда смрти": Миодраг на аутопуту усмртио троје младих!

Srbija

Otkriveno ko je vozač "forda smrti": Miodrag na autoputu usmrtio troje mladih!

44 min

0
Краљ Енглеске

Svijet

Da li će kralj Čarls progovoriti o Epstinovim žrtvama?

44 min

0
Дарко Младић: Надам се да ће одлука о пуштању генерала бити донесена у петак до краја дана

Republika Srpska

Darko Mladić: Nadam se da će odluka o puštanju generala biti donesena u petak do kraja dana

1 h

0

Više iz rubrike

Бањалучанка најбоља у Загребу: Касијана Маркићевић осваја регион

Tenis

Banjalučanka najbolja u Zagrebu: Kasijana Markićević osvaja region

23 h

0
Новак Ђоковић

Tenis

Velike promjene za Đokovića zbog Alkaraza

3 d

0
Отровао се Марин Чилић, отказан меч

Tenis

Otrovao se Marin Čilić, otkazan meč

3 d

0
Шок у свијету тениса: Карлос Алкараз одустао

Tenis

Šok u svijetu tenisa: Karlos Alkaraz odustao

3 d

0

  • Najnovije

16

36

Haos u Meksiku nakon hapšenja vođe kartela

16

13

Siner se približio Đokovićevom rekordu

16

13

Šta se dešava? Dvije vožnje u kontra smjeru danas!

16

03

Tramp: Iran nas obavijestio da je u stanju kolapsa

15

53

Da li će kralj Čarls progovoriti o Epstinovim žrtvama?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

