Siner se približio Đokovićevom rekordu

Janik Siner savladao je Britanca Kamerona Norija rezultatom 2:0 u setovima (6:2, 7:5) i plasirao se u četvrtfinale Masters turnira u Madridu.

Italijan je još jednom potvrdio odličnu formu i nastavak impresivnog niza pobjeda.

Prvi set riješio je rutinski, uz dva brejka i rano stečenu prednost od 5:1, nakon čega je sigurno priveo dio igre kraju. U drugom setu viđena je znatno veća borba, Nori je uspio vratiti brejk nakon što je Siner poveo 3:2, ali je odluka pala u 11. gemu kada je Italijan ponovo oduzeo servis i osigurao pobjedu.

Ovim trijumfom Siner je stigao do 25. uzastopne pobjede na Masters turnirima, približivši se rekordu Novaka Đokovića od 31 uzastopne pobjede.

U četvrtfinalu Madrida, Italijan će igrati protiv boljeg iz duela Rafa Hodar – Vit Kopriva.