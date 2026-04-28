Tramp: Iran nas obavijestio da je u stanju kolapsa

Iran nas je upravo obavijestio da se nalazi u "stanju kolapsa", saopštio je predsjednik SAD Donald Tramp.

- Žele da što prije "otvorimo Ormuski moreuz", dok pokušavaju da razjasne situaciju u vezi sa svojim rukovodstvom /što vjerujem da će moći da urade/ - napisao je Tramp na "Trut soušl".

Tramp je ranije produžio prekid vatre sa Iranom, ali je zadržao na snazi i pomorsku blokadu iranskih luka i obale.