Detalji bratoubistva: Siniša i Radovan došli majci u posjetu, poslali je u prodavnicu i desilo se ZLO!

28.04.2026 15:37

Foto: Google maps

Ispred kuće u selu Stapar kod Sombora, u kojoj se jutros oko devet sati, dogodilo ubistvo i pokušaj samoubistva, prisutna je policija, a okupile su se i komšije koje u nevjerici komentarišu zločin.

Kako piše Kurir, Radovan T. (53) je hicima iz vatrenog oružja ubio svog rođenog brata Sinišu T. (57), a zatim pokušao da izvrši samoubistvo. Zločin se dogodio u kući njihove majke kod koje su obojica došli u posjetu.

"Majka, inače, živi sama. Stariji sin Siniša, živio je sa svojim sinovima u drugoj kući u istom mjestu, a Radovan živi sa svojom porodicom u Apatinu. Sada su se obojica našli kod majke, u njenoj kući. Jutros su majku poslali u prodavnicu i onda se desilo ovo zlo. Radovan je pucao u Sinišu i ubio ga na mjestu, a potom i u sebe", pričaju šokirane komšije i dodaju da je Radovan automobilom došao kod majke, kao i da njegov auto još uvijek stoji parkiran ispred kuće.

- Radovan je sa teškim povredama prevezen u novosadsku bolnicu. Čuli smo da mu se ljekari bore za život i da je pitanje da li će preživjeti - kažu komšije.

Oni dodaju da je Sinišina i Radovanova majka vaspitačica u penziji.

"Vidjeli smo kada su je rođaci izveli iz dvorišta i odveli je u jednu kuću tu, u blizini. Jadna žena, van sebe je, mislim da još uvijek nije svjesna šta se dogodilo. Jutros je najnormalnije otišla u prodavnicu, a kada se vratila iz prodavnice zatekao ju je ovaj užas", kaže komšija.

Prema njihovim riječima, braća nisu imala veće nesuglasice, a zbog čega su se posvađali u majčinoj kući za sada nije poznato.

"Policija je obavila uviđaj, utvrđuju se motivi. Kao i u svakoj porodici bilo je nekih nesuglasica, ali nismo čuli da su u nekoj većoj zavadi. Do sada nije bilo nekih neprijatnih situacija s njima", kažu naši sagovornici u neverici.

Ubistvo

Sombor

brat ubio brata

