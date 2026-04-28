Lozničanin čiji su inicijali U.M. (44) i muškarac D.K. (23) iz okoline Paraćina uhapšeni su zbog sumnje da su prikupljali i širili dječiju pornografiju putem interneta, kao i za polno uznemiravanje maloljetne osobe.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije saopšteno je da je Lozničanin uhapšen zbog sumnje da je putem interneta preuzimao, čuvao i dijelio materijal nastao seksualnom eksploatacijom djece.
Muškarac D.K. osumnjičen je da je u direktnom kontaktu sa maloljetnicom zahtijevao da mu šalje svoje eksplicitne fotografije i video-snimke, pod prijetnjom da će objaviti onlajn njene fotografije koje ima u posjedu.
Pretresom stanova i drugih prostorija ovih lica, kao i pregledom računarske opreme, pronađeno je više elektronskih uređaja, na kojima je uskladišteno više gigabajta multimedijalnog sadržaja nastalog seksualnom eksploatacijom djece.
Istovremeno, MUP je učestvovao u Evropolovoj akciji identifikacije žrtava, gdje je Radna grupa sastavljena od 34 stručnjaka Evropola, Interpola i 31 zemlje, među kojima i Srbije, identifikovala 12 djece žrtve seksualne eksploatacije.
U operaciji su takođe pronađena 204 skupa obavještajnih podataka, koji su proslijeđeni nacionalnim vlastima na dalju istragu.
U saopštenju se navodi da krivična djela seksualne eksploatacije djece u digitalnom okruženju ostaju jedan od prioriteta u radu MUP Srbije i tužilaštva, uz istovremeno sprovođenje preventivnih aktivnosti usmjerenih na zaštitu djece na internetu.
