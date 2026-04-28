Ne otvarajte ove mejlove! Jedan klik vas može skupo koštati

Građani Srbije ponovo su se našli na udaru lažnih mejlova koji, pod maskom Poreske uprave, pokušavaju da dođu do osjetljivih ličnih podataka.
Ekipa Telegraf Biznisa imala je uvid u jedan od ovih mejlova, nakon čega smo odmah kontaktirali nadležne.
Iako na prvi pogled izgleda potpuno autentično, koristi zvanične logotipe, fontove i ton komunikacije, pažljivim pregledom adrese pošiljaoca i priloženih linkova postaje jasno da je riječ o obmani.
Zbog ozbiljnosti situacije, Telegraf Biznis se obratio Poreskoj upravi koja se oglasila zvaničnim upozorenjem koje vam prenosimo u cijelosti:
"Poreska uprava Republike Srbije već se oglašavala o uočenim pokušajima zloupotrebe elektronske pošte, pri čemu se pošiljaoci lažno predstavljaju kao Poreska uprava Republike Srbije. Ovakve poruke najčešće sadrže navodna obavještenja u vezi sa povraćajem poreza, kao što je slučaj u mejlu koji ste proslijedili, u vezi sa plaćanjem poreza, kamatom, sporednim poreskim davanjima ili drugim obavezama iz nadležnosti Poreske uprave, uz poziv da se otvori prilog ili postupi po datim instrukcijama.
Ističemo da se zvanična elektronska komunikacija Poreske uprave Republike Srbije obavlja isključivo putem imejl adresa koje pripadaju domenu @purs.gov.rs. U lažnim porukama koje su prethodnih dana pristizale građanima primećeno je da se, u polju pošiljaoca, pored stvarne imejl adrese pošiljaoca, prikazuje i lažna adresa navodno zaposlenog lica u Poreskoj upravi, što može dovesti primaoce u zabludu.
Takva obavještenje nisu validna.
Shodno navedenom, Poreska uprava upozorava građane da budu posebno obazrivi i da, u cilju zaštite svojih podataka, ne otvaraju priloge, ne prate linkove i ne dostavljaju lične ili finansijske podatke putem sumnjivih imejl poruka - zaključuju iz Poreske uprave Republike Srbije.
U slučaju da primite ovakav mejl veoma je važno sljedeće:
