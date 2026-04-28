Pijan dojavljivao postavljene bombe u školama, policija ga uhapsila

28.04.2026 15:18

Foto: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Pijani 50-godišnjak iz Dubrovnika odgovoran je za lažnu dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u utorak u dvije dubrovačke škole, saopštila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska. Lažnu dojavu uputio je telefonom oko 12 časova i protiv njega je u toku policijsko postupanje.

„Po prijemu dojave na teren su odmah upućeni policijski službenici koji su obavili preglede obrazovnih ustanova, nakon čega je utvrđeno da su dojave bile lažne“, navode iz policije.

Danas nove dojave u Zagrebu, evakuisane škole

U međuvremenu, neke osnovne i srednje škole u Zagrebu jutros su primile nove dojave o postavljenim bombama. Prema informacijama čitalaca, evakuisano je više škola na zagrebačkom području. Zagrebačka policija potvrdila je da je upoznata sa dojavama te da su policijski službenici na terenu, gdje sprovode potrebne provjere.

Talas lažnih dojava širom Hrvatske

Podsjetimo, juče je zabilježen novi talas lažnih dojava o bombama zbog kojih su evakuisane brojne škole u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Dubrovniku, ali i zgrada Gradske uprave u Zagrebu te Arena centar. Lažne dojave primile su i neke medijske redakcije.

Procjenjuje se da je prošle sedmice, u pet dana zaredom, poslato više od 500 lažnih dojava na adrese škola, vrtića, tržnih centara i drugih objekata širom Hrvatske, uključujući i splitski aerodrom.

Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović izjavio je kako su se do sada sve dojave pokazale lažnim, ali je naglasio da policija svaku prijetnju shvata ozbiljno. Dodao je i da prijetnje dolaze sa adresa iz inostranstva, zbog čega je neophodna međunarodna saradnja u istrazi.

Istakao je i da se za sada ne planira prelazak na onlajn nastavu uprkos učestalim prijetnjama.

(Indeks)

Pročitajte više

Механизам у Хагу тражи нови извјештај о здравственом стању генерала Младића: Рок до 1. маја

Republika Srpska

Mehanizam u Hagu traži novi izvještaj o zdravstvenom stanju generala Mladića: Rok do 1. maja

1 h

0
УАЕ напуштају ОПЕК, цијене нафте опет иду у небо

Svijet

UAE napuštaju OPEK, cijene nafte opet idu u nebo

1 h

2
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Srbija

Osumnjičeni za d‌ječiju pornografiju: Uhapšena dva pedofila

1 h

0
Саобраћајна несрећа Рума-Шабац

Hronika

Tužna sudbina Dejana koji je poginuo u stravičnoj nesreći na auto-putu

1 h

0

Više iz rubrike

Вук Лакићевић, осумњичени за шест убистава

Region

Po Interpolovoj potjernici uhapšen Vuk Lakićević

1 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Region

Maloljetnik izboden oštrim predmetom: Zadobio teške povrede

5 h

0
Школске клупе у учионици.

Region

Zbog novih dojava o bombama evakuisano više škola

6 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Pokušao da siluje gluvonijemu ženu: Policija upala u stan i zatekla jeziv prizor

6 h

0

  • Najnovije

16

36

Haos u Meksiku nakon hapšenja vođe kartela

16

13

Siner se približio Đokovićevom rekordu

16

13

Šta se dešava? Dvije vožnje u kontra smjeru danas!

16

03

Tramp: Iran nas obavijestio da je u stanju kolapsa

15

53

Da li će kralj Čarls progovoriti o Epstinovim žrtvama?

