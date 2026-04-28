Pokušao da siluje gluvonijemu ženu: Policija upala u stan i zatekla jeziv prizor

Zbog pokušaja silovanja gluvonijeme žene, sa kojom je živio neko vrijeme, Z. T. (71) je od strane Županijskog suda u Karlovcu osuđen na deset godina zatvora bez pravosnažne odluke.

Sudsko vijeće mu je takođe naložilo liječenje od zavisnosti od alkohola, a ne mora da plati sudske troškove.

Riječ je o jezivom incidentu koji se dogodio 8. februara 2025. godine, usred bijela dana, u stanu u jednom ličkom gradu, gdje su policajci brzo upali, uhvatili penzionera na djelu i spriječili silovanje.

- Dobili smo poziv od šefa smjene da moramo da izađemo na lice mjesta jer muška osoba lupa na vrata stana, koja su oštećena. Po dolasku smo vidjeli da su vrata polomljena, kvaka vertikalna, a vrata odškrinuta. A iz stana su se čuli nerazumljivi krici. Čim sam glasno rekla: „Policija!“, krici su postali još glasniji. Pri ulasku u stan, primjetili smo ženu na podu, sitnu, mršavu i bespomoćnu, a na njoj muškarca sa spuštenim pantalonama, koga je pokušala da odgurne rukama, ali nije imala snage. Podigli smo ga i naredili mu da se obuče. Uhapsili smo ga, a nju smo položili na sofu i pozvali hitnu pomoć - rekao je policajac iz Like, otkrivajući da u tom trenutku nisu mogli da utvrde identitet žene jer je bila u veoma lošem stanju i istovremeno je nerazumljivo odgovarala na njihova pitanja.

Tek kasnije su saznali da je riječ o gluvonijemoj osobi. Optuženi penzioner je u policijskoj stanici izmjerio 2,33 promila alkohola u krvi i odbacio je svaki oblik krivice.

Policiju je na njegova vrata poslao jedan od komšija žrtve jer se iz stana čula buka, a vidio je muškarca kako provaljuje u stan vičući: "Otvorite!"

Sudsko vijeće nije poverovalo odbrani okrivljenog, a prilikom odlučivanja o visini kazne, ocijenjena je i presuda od prije pet godina na štetu iste žrtve, kada je osuđen za pokušaj teškog ubistva. Ubrzo nakon odsluženja te kazne, ponovo je sagriješio.

- U izvršenju ovog krivičnog djela, pokazao je izuzetnu upornost i bezobzirnost, jer ga čak ni prisustvo drugih lica u stambenoj zgradi usred dana nije spriječilo da izvrši krivično djelo. Očigledno je da pod uticajem alkohola okrivljeni zlostavlja oštećenu, a u svojoj odbrani pokušava da pokaže da zapravo brine o žrtvi i donosi joj stvari jer je bolesna. Međutim, njegovi postupci govore drugačije. Prethodna osuda očigledno nije uticala na njega - zaključilo je sudsko vijeće Okružnog suda.

Prema prijavi žrtve, kobnog dana, po ulasku u stan, muškarac ju je udario u stomak, oborio na pod, insistirao na seksualnom odnosu iako ga je ona odgurnula i rekla mu da ne želi seksualni odnos. Srećom, komšija je reagovao na vrijeme, a uslijedila je i brza intervencija policije, čime je spriječena još veća šteta.

(Jutarnji)