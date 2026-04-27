Otkriveno odakle dolaze prijeteći mejlovi: "Najvjerovatnije iz inostranstrva"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je da su masovne dojave o postavljenim bombama širom Hrvatske upućene iz inostranstva.

Božinović je istakao da istraga daje rezultate i da je dodatno intenzivirana međunarodna saradnja kroz sprovođenje evropskih istražnih naloga, dokaznih radnji i postupaka.

Prema nezvaničnim informacijama, istragom, koju sprovodi policija i Bezbjednosno-obavještajna agencija, utvrđeno je da se serveri sa kojih poruke dolaze nalazi u jednoj baltičkoj državi, ali se i dalje pokušava doći do IP adrese, što je izuzetno teška operacija, piše Jutarnji list.

Do sada su mnogobrojne obrazovne, medijske i privredne institucije u Hrvatskoj dobile više stotina poruka o postavljenim eksplozivnim sredstvima.

U Hrvatskoj se pribojavaju i na mogući uticaj ovakvih dojava hotelima, aerodromima ili na trajektima s obzirom na predstojeću turističku sezonu, navodi Jutarnji.

Dodaje i da izvori tvrde da su osobe koje šalju ove poruke mogle potpuno anonimno zakupiti server u jednoj od baltičkih država s kojeg se šalju poruke, dok se one nalaze u bilo kojoj državi svijeta, pa i Hrvatskoj.

S obzirom na učestalost poruka, njihovu količinu i istrajnost u njihovom slanju, moglo bi se zaključiti da je riječ o ozbiljnijoj organizaciji ili čak državno sponzorisanoj operaciji, piše list.