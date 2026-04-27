Dojava o bombi stigla u KBC Zagreb

Dojava o bombi stigla je danas i u KBC Zagreb, potvrdili su za Indeks iz PU zagrebačke. U toku su provjere, a o potencijalnoj evakuaciji će odlučiti direktor.

Danas je zbog dojava već evakuisano nekoliko škola na području Zagreba, Splita i Rijeke. Dojava je stigla i na adrese medijskih redakcija.

Podsjetimo, Hrvatsku je prošle sedmice zahvatio niz lažnih dojava o bombama, zbog čega je u brojnim školama diljem zemlje bila obustavljena nastava.

Osim škola, prijetnje su zaprimili i vrtići te pojedini trgovački centri. Dojave su pet dana zaredom stizale na adrese odgojno-obrazovnih ustanova, jedinica lokalne samouprave, Vlade, Sabora, policije i pojedinih medija, a ukupno ih je prošle sedmice zabilježeno više od 500.

Policija je, nakon obavljenih pregleda, objavila kako su sve prošlosedmične dojave bile lažne.