Logo
Large banner

Dojave o bombama širom Hrvatske, u toku evakuacija

Autor:

27.04.2026 10:44

Komentari:

0
Foto: MUP Hrvatske

U više škola u Zagrebu, Splitu i Rijeci u toku je evakuacija zbog dojava o postavljenim eksplozivnim napravama.

Iz policije su saopštili da postupaju prema protokolu i vrše pregled objekata.

туча-песница-шака

Dojava je stigla i na adrese medijskih redakcija, prenose hrvatski mediji.

U Hrvatskoj je prošle sedmice zabilježeno više od 500 lažnih prijava o postavljenim bombama zbog čega je u brojnim školama širom zemlje bila obustavljena nastava.

Prijave su primili i vrtići i pojedini trgovački centri.

Паре

Dojave su pet dana zaredom stizale na adrese vaspitno-obrazovnih ustanova, jedinica lokalne samouprave, Vlade, Sabora, policije i pojedinih medija.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

dojava o bombi

evakuacija

Škola

Zagreb

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

11

43

11

36

11

29

11

24

11

20

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner