Dojave o bombama širom Hrvatske, u toku evakuacija

U više škola u Zagrebu, Splitu i Rijeci u toku je evakuacija zbog dojava o postavljenim eksplozivnim napravama.

Iz policije su saopštili da postupaju prema protokolu i vrše pregled objekata.

Dojava je stigla i na adrese medijskih redakcija, prenose hrvatski mediji.

U Hrvatskoj je prošle sedmice zabilježeno više od 500 lažnih prijava o postavljenim bombama zbog čega je u brojnim školama širom zemlje bila obustavljena nastava.

Prijave su primili i vrtići i pojedini trgovački centri.

Dojave su pet dana zaredom stizale na adrese vaspitno-obrazovnih ustanova, jedinica lokalne samouprave, Vlade, Sabora, policije i pojedinih medija.

(SRNA)