Svi se pitaju jedno: Kad se vraća proljeće i lijepo vrijeme?

Pravi jesenji dan na Balkanu. Kišovito je i veoma hladno, a na višim planinama pada i snijeg.

Temperature su i za 10 stepeni niže od prosjeka za sredinu maja.

Dobra vijest je da se večeras očekuje potpuni prestanak padavina, tokom noći i razvedravanje.

U Srbiji u ponedjeljak rano ujutro vedro, još samo na istoku i sjeveroistoku sa slabom kišom.

Tokom dana pretežno sunčano i toplije, uz umjereno naoblačenje sa zapada.

Duvaće pojačan sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 6 do 10, na istoku Srbije do 13 stepeni, maksimalna dnevna od 20 do 22°C, u Beogradu od 9 do 21°C.

Iako se sutra očekuje stabilizacija vremena i postepeni porast temperatura, ne očekuje se potpuna stabilizacija vremena, uz vrijeme naglim ljetnjem kako već priliči ovom dijelu godine kako smo sve bliži junu.

Od utorka pa sve do kraja sedmice očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme, uz smjenu sunca i oblaka.

U utorak se lokalni pljuskovi sa grmljavinom poslije podne i uveče na jugu i jugozapadu Srbije, a od srijede tek ponegdje, dok će na severu biti suvo i uglavnom pretežno sunčano.

Maksimalna temperatura biće uglavnom od 20 do 25 stepeni, što su i prosječne temperature za ovo doba godine.

Prema trenutnim prognozama, ovakvo vrijeme očekuje se manje-više do kraja maja.

