Logo
Large banner

Svi se pitaju jedno: Kad se vraća proljeće i lijepo vrijeme?

Izvor:

Telegraf

17.05.2026 14:12

Komentari:

0
Сунчано небо са појавом облака као симбол нагле промјене времена
Foto: Pexel/Tahir Shaw

Pravi jesenji dan na Balkanu. Kišovito je i veoma hladno, a na višim planinama pada i snijeg.

Temperature su i za 10 stepeni niže od prosjeka za sredinu maja.

Dobra vijest je da se večeras očekuje potpuni prestanak padavina, tokom noći i razvedravanje.

U Srbiji u ponedjeljak rano ujutro vedro, još samo na istoku i sjeveroistoku sa slabom kišom.

Tokom dana pretežno sunčano i toplije, uz umjereno naoblačenje sa zapada.

Duvaće pojačan sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 6 do 10, na istoku Srbije do 13 stepeni, maksimalna dnevna od 20 do 22°C, u Beogradu od 9 do 21°C.

Кромпир

Zanimljivosti

Zašto je krompir ovih dana čudnog ukusa?

Iako se sutra očekuje stabilizacija vremena i postepeni porast temperatura, ne očekuje se potpuna stabilizacija vremena, uz vrijeme naglim ljetnjem kako već priliči ovom dijelu godine kako smo sve bliži junu.

Od utorka pa sve do kraja sedmice očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme, uz smjenu sunca i oblaka.

U utorak se lokalni pljuskovi sa grmljavinom poslije podne i uveče na jugu i jugozapadu Srbije, a od srijede tek ponegdje, dok će na severu biti suvo i uglavnom pretežno sunčano.

Maksimalna temperatura biće uglavnom od 20 do 25 stepeni, što su i prosječne temperature za ovo doba godine.

Prema trenutnim prognozama, ovakvo vrijeme očekuje se manje-više do kraja maja.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

Proljeće 2026

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Звијезде свемир галаксија небо мрак

Društvo

Veliki nedjeljni horoskop: Ovnovima predstoji velika borba, Lavovi dobijaju nepristojne ponude

1 h

0
НБА легенда позвала Леброна да се пензионише: Ово је непоштовање

Košarka

NBA legenda pozvala Lebrona da se penzioniše: Ovo je nepoštovanje

1 h

0
Господска улица слика пројекта

Banja Luka

Banjalučanima dozlogrdila estetika: Dok neki čekaju asfalt od centra se pravi predizborna razglednica

1 h

1
Двојица мушкараца узела 1.000 КМ из изгубљеног новчаника, све снимила камера

Hronika

Dvojica muškaraca uzela 1.000 KM iz izgubljenog novčanika, sve snimila kamera

1 h

0

Više iz rubrike

Звијезде свемир галаксија небо мрак

Društvo

Veliki nedjeljni horoskop: Ovnovima predstoji velika borba, Lavovi dobijaju nepristojne ponude

1 h

0
Обиљежене 34 године од страдања у Броду

Društvo

Obilježene 34 godine od početka progona i stradanja Srba u Brodu

2 h

0
гранични прелаз Градишка колона аута

Društvo

Gužva na granicama prema Hrvatskoj, čeka se i na Šepaku i Karakaju

2 h

0
Јаблан је бик тежак скоро двије тоне

Društvo

Jablan ima skoro dvije tone! On je zvijezda sajma i svi žele da ga vide, a gazda kaže "ništa strašno"

4 h

0

  • Najnovije

14

57

Sutra sunčano i toplije, od sredine dana naoblačenje

14

50

Cijena pčelinjeg otrova i do 30.000 dolara po kilogramu

14

34

U Javoranima otkriveno i osveštano spomen-obilježje poginulim borcima

14

23

Kakva drama u Italiji: Juventus ostao bez Lige šampiona

14

12

Svi se pitaju jedno: Kad se vraća proljeće i lijepo vrijeme?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner