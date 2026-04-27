Za strane radnike u Hrvatskoj stižu nova pravila

27.04.2026 14:45

Stižu nova pravila za strane radnike u Hrvatskoj.

Izmjene Zakona o strancima Vlada je uputila u Sabor, prenijeli su hrvatski mediji. Za strane radnike osnovno znanje hrvatskog jezika postaje obaveza.

Prema novom zakonu, oni koji nakon godinu dana boravka budu željeli da produže radnu dozvolu moraće da polože ispit.

Polagaće se osnovni nivo A1.1, što iznosi 70 školskih časova. Na tom nivou uči se kroz jednostavnije zadatke.

Kako navode hrvatski mediji, troškove učenja i polaganja ispita snosi poslodavac.

Odobreno duplo više zahtjeva

Sindikati tvrde da ova mjera znači isključivo obavezu polaganja, ali ne i obezbijeđene kurseve.

Za učenje hrvatskog jezika preko vaučera HZZ-a tokom cijele prošle godine odobreno je 211 zahtjeva, dok ih je ove godine već dvostruko više - 481.

Obavezni ispit bi trebalo da stupi na snagu sljedeće godine, prenosi dnevnik.hr.

Sindikati su se pobunili, navodeći da kursevi nisu dostupni, kao i da bi ovo moglo da podstakne veću fluktuaciju radnika, ali i falsifikovanje dokumenata.

