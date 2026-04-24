Šok u svijetu tenisa: Karlos Alkaraz odustao

Svijet tenisa u petak je doživio šok. Španski teniser Karlos Alkaraz neće odustao je od učešća na Gren Slemu Rolan Garos. Takođe, odustao je i od mastersa u Rimu.

Ovim povodom oglasio se i sam teniser.

"Nakon rezultata testova koji su obavljeni danas, odlučili smo da je najrazumnije da budemo oprezni i da ne učestvujemo u Rimu niti na Rolan Garosu, dok čekamo da procijenimo napredak kako bismo odlučili kada da se vratimo na teren. Ovo je težak trenutak za mene, ali siguran sam da ćemo iz ovoga izaći jači“, napisao je Alkaraz na društvenim mrežama.

Povreda je ove godine bila jača od Alkaraza, koji u ovom trenutku ne zna ni kada bi potencijalno mogao da se vrati na teren.