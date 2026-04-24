Šok u svijetu tenisa: Karlos Alkaraz odustao

Autor:ATV
Komentari:0
Svijet tenisa u petak je doživio šok. Španski teniser Karlos Alkaraz neće odustao je od učešća na Gren Slemu Rolan Garos. Takođe, odustao je i od mastersa u Rimu.
Ovim povodom oglasio se i sam teniser.
"Nakon rezultata testova koji su obavljeni danas, odlučili smo da je najrazumnije da budemo oprezni i da ne učestvujemo u Rimu niti na Rolan Garosu, dok čekamo da procijenimo napredak kako bismo odlučili kada da se vratimo na teren. Ovo je težak trenutak za mene, ali siguran sam da ćemo iz ovoga izaći jači“, napisao je Alkaraz na društvenim mrežama.
Povreda je ove godine bila jača od Alkaraza, koji u ovom trenutku ne zna ni kada bi potencijalno mogao da se vrati na teren.
Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
20
50
20
49
20
45
20
41
20
36
Trenutno na programu