Raspuštena skupština u Prištini, slijede novi vanredni izbori

Skupština privremenih institucija u Prištini nije izabrala predsjednika privremenih institucija zbog nedostatka kvoruma, a predsjednica parlamenta Aljbulena Hadžiju rekla je u ponoć, na kraju sjednice, da je, na osnovu odluke ustavnog suda, ovo kraj procesa izbora predsjednika i ovog saziva parlamenta i da će izbori biti zakazani u ustavnom roku.

Rok koji je ustavni sud u Prištini odredio za izbor predsjednika privremenih institucija istekao je u ponoć, a prema odluci suda, ako predsjednik nije izabran, skupština se automatski raspušta i novi izbori moraju biti održani u roku od 45 dana.

Sjednici nisu prisustvovali poslanici opozicionih stranaka, tako da nije bilo kvoruma od 80 poslanika, što je, prema ustavu privremenih institucija, neophodno za izbor predsjednika.

Sjednica je nastavljena oko 23.15, nepun sat prije isteka roka za izbor predsjednika.

Sjednica o izboru predsjednika počela je u ponedjeljak veče, a u utorak je odlagana tri puta zbog nedostatka kvoruma.

Dogovor najvećih stranaka o izboru predsjednika nije postignut, a opozicija za neuspjeh u izboru predsjednika optužuje Samoopredjeljenje i predsjednika te stranke Aljbina Kurtija, ističući da je ta stranka u sinošnjem dijelu sjednice prekršila ustav započinjanjem procedure glasanja za predsjednika bez kvoruma.

Kurti je u utorak održao dvije konferencije za medije, na kojima je za neuspjeh u izboru predsjednika ponovo optužio opoziciju, navodeći da je odbila sve prijedloge Samoopredjeljenja a nije iznijela svoj prijedlog.

Prema ustavu privremenih institucija i prema presudi ustavnog suda, za izbor predsjednika u prva dva kruga glasanja potrebno je dvije trećine, odnosno 80 glasova, dok je za treći krug potrebna prosta većina od 120 poslanika, odnosno 61 glas.

Predstojeći izbori za skupštinu privremenih institucija biće treći u posljednjih 16 mjeseci, pošto su u februaru 2025. godine održani redovni, a u decembru vanredni izbori.

