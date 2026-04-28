Ovo je Siniša kome je presudio rođeni brat: Majku zatekao stravičan prizor u kući

Sinišu T, zvjerski je ubio brat Radovan T, koji je potom pucao u sebe u Staparu nadomak Sombora.

Prema prvim informacijama, do tragedije je došlo u kući njihove majke, vaspitačice u penziji, koju su sinovi neposredno pre zločina poslali u prodavnicu.

Iskoristili odsustvo majke

Braća, koja inače ne žive zajedno - Siniša je bio meštanin Stapara, dok je Radovan živeo u Apatinu — došla su jutros u posjetu majci koja živi sama.

"Jutros su majku poslali u prodavnicu i tada se desilo ovo zlo. Radovan je pucao u Sinišu i ubio ga na mjestu, a potom je pucao i u sebe", kazale su komšije.

Majku su po povratku iz prodavnice zatekli stravični prizori, nakon čega su je rođaci sklonili kod komšija. Kako saznajemo, žena je u stanju teškog šoka i pod nadzorom je bližnjih.

Preminuo u bolnici

Radovan T. je nakon pokušaja samoubistva sa teškim povredama hitno prevezen u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu, gdje je potom i preminuo.

Motiv i dalje nepoznat

Iako komšije navode da su braća, kao i u svakoj porodici, imala povremene nesuglasice, ističu da ništa nije slutilo na ovakav ishod. Mještani tvrde da braća nisu bila u velikoj zavadi.

Ubijeni Siniša se do nedavno bavio lokalnom politikom.

(Telegraf)