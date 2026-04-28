Una Mičić ispred konkurencije, šampioni rastu u Džudo klubu Zvijezda

28.04.2026 21:29

Џудисткиња Уна Мичић
Foto: ATV

Tek joj je 18 godina, a već se diči velikim ostvarenjima. Una Mičić nova je velika nada za džudo u Republici Srpskoj. U svojoj kategoriji je bez premca u BiH te je pokupila sva odličja, a nosi i zvanje balkanskog šampiona za mlađe seniore gdje se susrela i sa pet godina starijim protivnicama.

U njenom Džudo klubu Zvijezda ponosni su na Unu koja sigurno korača ka svjetskim visinama. Svako novo takmičenje donosi i prijeko potrebno iskustvo, a Unina posvećenost sportu je obaveza i svima u okruženju da isprate potencijal ove mlade šampionke.

Opširnije u video prilogu....

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

