Una Mičić ispred konkurencije, šampioni rastu u Džudo klubu Zvijezda

Autor:ATV
Komentari:0
Tek joj je 18 godina, a već se diči velikim ostvarenjima. Una Mičić nova je velika nada za džudo u Republici Srpskoj. U svojoj kategoriji je bez premca u BiH te je pokupila sva odličja, a nosi i zvanje balkanskog šampiona za mlađe seniore gdje se susrela i sa pet godina starijim protivnicama.
U njenom Džudo klubu Zvijezda ponosni su na Unu koja sigurno korača ka svjetskim visinama. Svako novo takmičenje donosi i prijeko potrebno iskustvo, a Unina posvećenost sportu je obaveza i svima u okruženju da isprate potencijal ove mlade šampionke.
Opširnije u video prilogu....
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
22
41
22
39
22
23
22
11
22
02
Trenutno na programu