Toalet papir odlazi u prošlost, ovaj model preuzima Evropu

Kupatila širom svijeta prolaze kroz tehnološku revoluciju, a jedan uređaj sve češće postaje nezaobilazan dio modernih domova.

Reč je o pametnim toaletima koji kombinuju funkcije klasične WC šolje i bidea, a mnogi vjeruju da bi upravo oni mogli da smanje, pa čak i potpuno zamjene upotrebu toalet papira.

Ono što je godinama bilo karakteristično za Japan i druge azijske zemlje danas postaje sve popularnije i u Evropi i Americi. Razlog je jednostavan - korisnici žele veću higijenu, više udobnosti i praktičnija rješenja za svakodnevni život.

Šta su pametni toaleti

Pametni toaleti, poznati i kao "washlet" sistemi, koriste mlaz vode za održavanje lične higijene nakon korišćenja toaleta. Većina modela omogućava podešavanje temperature vode, jačine mlaza i položaja prskalice.

Društvo Žive sa 1.000 KM mjesečno i mole za pomoć: Unuk ne radi ništa, a svima je sumnjiv

Naprednije verzije imaju dodatne funkcije poput toplog vazduha za sušenje, grijanih sjedišta, automatskog podizanja poklopca, senzora pokreta i sistema za samostalno čišćenje.

Zbog toga ih stručnjaci smatraju jednim od najbrže rastućih trendova u opremanju kupatila.

Da li toalet papir postaje prošlost

Jedna od glavnih prednosti pametnih toaleta jeste smanjena potreba za toalet papirom. Pranje vodom smatra se efikasnijim i nežnijim načinom održavanja higijene, pa mnogi korisnici nakon korišćenja koriste minimalne količine papira ili ga uopšte ne koriste.

Fudbal Juventus želi Martineza

Iako je teško očekivati da će toalet papir potpuno nestati u skorije vrijeme, stručnjaci smatraju da će njegova potrošnja u domaćinstvima koja koriste ove sisteme biti znatno manja.

Ekološke prednosti

Manja upotreba toalet papira znači i manju potrošnju drveta, vode i energije potrebne za njegovu proizvodnju. Upravo zbog toga pametni toaleti privlače pažnju ljudi koji žele da smanje svoj uticaj na životnu sredinu.

Sve više proizvođača promoviše ove uređaje kao dio održivog i ekološki odgovornog načina života.

Kako izgleda kupatilo budućnosti

Pametni toaleti predstavljaju samo jedan dio šireg trenda automatizacije doma. Kupatila budućnosti sve češće uključuju beskontaktne slavine, pametna ogledala, senzore potrošnje vode i uređaje koji štede energiju.

Ipak, stručnjaci podsjećaju da ni najmodernija tehnologija ne može da zamijeni redovno čišćenje i održavanje. Bez obzira na napredne funkcije, higijena kupatila i dalje zavisi od redovne dezinfekcije i pravilne upotrebe.

Sve veća popularnost pametnih toaleta pokazuje da se navike potrošača menjaju i da tehnologija postaje sastavni dio svakodnevnog života. Ostaje da se vidi da li će toalet papir zaista otići u istoriju, ali je sigurno da kupatila više neće izgledati isto kao nekada.

(b92)