Logo
Large banner

Ignjatović upriličila prijem za osvajače medalja na Tekvondo prvenstvu Evrope

Autor:

ATV
27.04.2026 16:50

Komentari:

0
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar za porodicu omladinu i sport Irena Ignjatović danas je upriličila prijem za članove Tekvondo saveza Republike Srpske koji su u sklopu reprezentacije BiH osvojili medalje na Tekvondo prvenstvu Evrope održanom od 12. do 19. aprila u Mariboru, Slovenija.

Prijemu su prisustvovali reprezentativci Bosne i Hercegovine Ivana Ilić, osvajač bronzane medalje u seniorskoj konkurenciji i juniorski viceprvaci Evrope u svojim kategorijama Una Živanić i Damjan Jerinić. Pored reprezentativaca prijemu su prisustvovali trener Reprezentacije Bosne i Hercegovine Nenad Jerinić i predsjednik Tekvondo saveza Republike Srpske Branislav Njegovan.

Ministar Irena Ignjatović sa svojim saradnicima uputili su iskrene čestitke osvajačima medalja, ističući da su osvojene medalje dokaz predanog rada, discipline i sportskog duha, kao i sistemskog rada u Tekvondo savezu Srpske. Ministarstvo će u narednom periodu svakako podržati planirane aktivnosti Saveza i nastupe naših reprezentativaca na međunarodnim takmičenjima. Predsjednik saveza Branislav Njegovan je rekao da je zahvalan na dobroj saradnji i podršci budućim projektima Saveza, od kojih je i međunarodna saradnja sa drugim Savezima u cilju edukacije i pripreme naših sportista.

Ivana Ilić zahvalila se u ime osvajača medalja na prijemu i pruženoj podršci za odlazak na Evropsko prvenstvo, naglasivši da je to još jedan dodatni motiv za dalji rad i neke buduće rezultate. Svoje zadovoljstvo prijemom u Ministarstvo nisu krili ni viceprvaci Evrope Una Živanić i Damjan Jerinić rekavši da je ovo za njih veliki događaj i priznanje za njihov naporan rad i ostvarene rezultate.

Trener reprezentacije Nenad Jerinić uz zahvalnost posebno je naglasio da bez pomoći Ministarstva porodice, omladine i sporta bio bi upitan nastup naših reprezentativaca i da danas ovdje ne bi bilo evropskih medalja. Da za njih nema odmora, da nastavljaju dalje sa radom jer naše takmičare ubrzo očekuje Prvenstvo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koji su kriterijski turniri za ulazak u reprezentaciju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tekvondo

medalje

Irena Ignjatović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Драга Мастиловић министар за научно-технолошки развој и високо образовање

Republika Srpska

Jačanje međunarodne akademske povezanosti Rusije i Srpske

4 h

0
Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Karan: Srpska će nastaviti da podržava razvoj sporta i ulaže u zdravu budućnost

4 h

0
Тајна служба евакуисала Венса прије Трампа: Аналитичар објаснио ситуацију

Svijet

Tajna služba evakuisala Vensa prije Trampa: Analitičar objasnio situaciju

4 h

0
Драшко Станивуковић на ТВ дуелу

Banja Luka

Stanivuković naručio spomenik knezu Lazaru pa onda raspisao tender

4 h

2

Više iz rubrike

Бициклистичка трка Београд-Бањалука

Ostali sportovi

Dušan Rajović odbranio tron na trci "Beograd-Banjaluka"

2 d

0
Сара Ћирковић у финалу Свјетског купа у Бразилу

Ostali sportovi

Sara Ćirković u finalu Svjetskog kupa u Brazilu

2 d

0
Саобраћај се на већини путева јутрос одвија несметано, али се у току дана очекују повремене обуставе на магистралном путу од Братунца према Власеници због бициклистичке трке, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Ostali sportovi

Stravična nesreća na biciklističkoj trci, poginuo takmičar

3 d

0
Конференција за медије: Европско отворено првенство за ученике до 18 година - футсал Бањалука 2026

Ostali sportovi

Sve spremno za Evropsko prvenstvo u futsalu za učenike do 18 godina

3 d

0

  • Najnovije

20

34

Bivša predsjednica suda u Novom Travniku osuđena na zatvor

20

29

Zaplijenjen kanabis vrijedan nekoliko miliona

20

21

Obustavljena istraga o misterioznoj smrti Josipa Krakića kod Banjaluke!

20

19

Pronađena Anđela (37) koja je nestala u Beogradu

20

09

Oboren svjetski rekord: Napravljen tiramisu dug skoro pola kilometra!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner