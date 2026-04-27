Ignjatović upriličila prijem za osvajače medalja na Tekvondo prvenstvu Evrope

Ministar za porodicu omladinu i sport Irena Ignjatović danas je upriličila prijem za članove Tekvondo saveza Republike Srpske koji su u sklopu reprezentacije BiH osvojili medalje na Tekvondo prvenstvu Evrope održanom od 12. do 19. aprila u Mariboru, Slovenija.

Prijemu su prisustvovali reprezentativci Bosne i Hercegovine Ivana Ilić, osvajač bronzane medalje u seniorskoj konkurenciji i juniorski viceprvaci Evrope u svojim kategorijama Una Živanić i Damjan Jerinić. Pored reprezentativaca prijemu su prisustvovali trener Reprezentacije Bosne i Hercegovine Nenad Jerinić i predsjednik Tekvondo saveza Republike Srpske Branislav Njegovan.

Ministar Irena Ignjatović sa svojim saradnicima uputili su iskrene čestitke osvajačima medalja, ističući da su osvojene medalje dokaz predanog rada, discipline i sportskog duha, kao i sistemskog rada u Tekvondo savezu Srpske. Ministarstvo će u narednom periodu svakako podržati planirane aktivnosti Saveza i nastupe naših reprezentativaca na međunarodnim takmičenjima. Predsjednik saveza Branislav Njegovan je rekao da je zahvalan na dobroj saradnji i podršci budućim projektima Saveza, od kojih je i međunarodna saradnja sa drugim Savezima u cilju edukacije i pripreme naših sportista.

Ivana Ilić zahvalila se u ime osvajača medalja na prijemu i pruženoj podršci za odlazak na Evropsko prvenstvo, naglasivši da je to još jedan dodatni motiv za dalji rad i neke buduće rezultate. Svoje zadovoljstvo prijemom u Ministarstvo nisu krili ni viceprvaci Evrope Una Živanić i Damjan Jerinić rekavši da je ovo za njih veliki događaj i priznanje za njihov naporan rad i ostvarene rezultate.

Trener reprezentacije Nenad Jerinić uz zahvalnost posebno je naglasio da bez pomoći Ministarstva porodice, omladine i sporta bio bi upitan nastup naših reprezentativaca i da danas ovdje ne bi bilo evropskih medalja. Da za njih nema odmora, da nastavljaju dalje sa radom jer naše takmičare ubrzo očekuje Prvenstvo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koji su kriterijski turniri za ulazak u reprezentaciju.