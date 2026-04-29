Bivši fudbaler Borca ponovo u eliti: Danilović uveo Maritimo u Ligu Portugal

Kada je iz Borca odlazio u Portugal ni slutio nije da će mu ostrvo Madeira postati dom sve do danas.

Punih šest godina Vladan Danilović je na ostrvu u srcu Atlantika, mjestu rođenja Kristijana Ronaldo. Izborio je plasman u najjači rang portugalskog fudbala sa Maritimom i to tri kola prije kraja sezone.

Maritimo je u gostima pobijedio Benfiku B i tako ponovo izborio nastup u društvu najboljih. To je bio cilj još prošle sezone, ali su ga konačno dočekali ovaj put. Prethodno je Danilović nastupao za Nacional, najvećeg rivala iz glavnog grada Funšal.

U gradu je nakon meča priređeno pravo slavlje, ponovo će na stadionu Maritima gostovati Sporting, Benfika, Porto i Braga.

Danilović je jedan od najboljih igrača tima u prethodne dvije sezone.