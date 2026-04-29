Bivši fudbaler Borca ponovo u eliti: Danilović uveo Maritimo u Ligu Portugal

ATV
29.04.2026 12:12

Фудбалер Владан Даниловић је изборио пласман у најјачи ранг португалског фудбала са Маритимом и то три кола прије краја сезоне.
Kada je iz Borca odlazio u Portugal ni slutio nije da će mu ostrvo Madeira postati dom sve do danas.

Punih šest godina Vladan Danilović je na ostrvu u srcu Atlantika, mjestu rođenja Kristijana Ronaldo. Izborio je plasman u najjači rang portugalskog fudbala sa Maritimom i to tri kola prije kraja sezone.

Maritimo je u gostima pobijedio Benfiku B i tako ponovo izborio nastup u društvu najboljih. To je bio cilj još prošle sezone, ali su ga konačno dočekali ovaj put. Prethodno je Danilović nastupao za Nacional, najvećeg rivala iz glavnog grada Funšal.

Katastrofalne vijesti za Luku Dončića, Lejkersi pred nemogućom misijom!

U gradu je nakon meča priređeno pravo slavlje, ponovo će na stadionu Maritima gostovati Sporting, Benfika, Porto i Braga.

Danilović je jedan od najboljih igrača tima u prethodne dvije sezone.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Vladan Danilović

Fudbal utakmica

FK Borac

Portugal

fudbaler

Više iz rubrike

Fudbal

Spektakl od 9 golova u Parizu: PSŽ je slavio, Bajern još nije poražen

16 h

0
Душан Влаховић из Јувентуса у акцији током фудбалске утакмице Серије А између Милана и Јувентуса, у Милану, Италија, недјеља, 26. априла 2026.

Fudbal

Vlahović prelomio – igraće za duplo manje novca

19 h

0
Fudbal

Bomba iz Londona: Ćabi Alonso preuzima Čelzi?

19 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Fudbal zavijen u crno: Bivši fudbaler i trener umro u 37. godini života

1 d

0

  • Najnovije

13

15

Stambeni krediti za stanovništvo imaće direktni plasman preko IRB-a

13

14

Tijelo žene spalio u ZOO vrtu?

13

08

Na braću ispalio 30 metaka, osuđen na tri i po godine zatvora

13

08

Majka skočila u rijeku da spasi sina: Ljekari joj se bore za život

13

05

Preminuo Ilija Stevančević

