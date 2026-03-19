Eksplozija u Centru za istraživanje svemira, ima povrijeđenih

U prostorijama Montenegro Spejs Risrča, u Podgorici, došlo je do eksplozije u kojoj su povređene dvije osobe.

Predstavnik te organizacije Nikola Perović potvrdio je za TVCG da su povrijeđene dvije pripravnice, kao i da se ne zna uzrok eksplozije.

"Jedna osoba je hospitalizovana. Dva prsta su amputirana, a drugoj je oštećen sluh", kazao je Perović.

"Policija je obavještena, a na terenu je bio i vještak", kazao je Perović.

Montenegro Spejs Risrč, osnovan 2023. godine, bavi se razvojem svemirske tehnologije i istraživanjima. Najpoznatiji su po lansiranju prvog crnogorskog satelita Luča u orbitu, krajem prošle godine.

Incident je ozbiljan podsetnik na rizike u istraživanju svemirske tehnologije i potrebu za maksimalnim bezbednosnim standardima, navode stručnjaci.

Zvanične institucije nastavljaju istragu, a Montenegro Spejs Risrč je pozvao javnost na strpljenje dok se ne utvrde sve okolnosti eksplozije, prenosi B92.