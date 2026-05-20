"Rusija i Kina postigle dogovor u energetskom sektoru"

Rusija i Kina postigle su dogovor o važnom pitanju u energetskom sektoru, izjavio je pomoćnik u Kremlju Jurij Ušakov.

"Razgovarali smo o mnogo, veoma mnogo različitih pitanja. Ovo uključuje obećavajući projekat u energetskom sektoru i interesantne projekte u drugim oblastima", rekao je Ušakov tokom posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini.

On je dodao da su razgovori između ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Kine Si Đinpinga bili pozitivni, prenosi Srna.