Zapadu neće biti dobro: Putin i Si "zacementirali" odnose Rusije i Kine

Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Si Đinping potpisali su zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanju rusko-kineskih odnosa.

Nakon sastanka, lideri su potpisali zajedničko saopštenje o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije, kao i o produbljivanju dobrosusedskih, prijateljskih odnosa i saradnje Rusije i Kine, javlja Sputnjik.

🚨⚡️ BREAKING: THE IRONCLAD AXIS IS OFFICIALLY LOCKED!



To thunderous applause in Beijing, Putin and Xi Jinping have just signed the Joint Statement deepening the Russia-China Comprehensive Strategic Partnership. pic.twitter.com/E2Zlh5L1qN — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) May 20, 2026

Šefovi država su takođe usvojili Deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa.

Putin i Si

Predstavnici dvije zemlje potpisali su 20 zajedničkih dokumenata usvojenih tokom posjete ruskog predsjednika.

Ceremonija potpisivanja bilateralnih dokumenata održana je nakon razgovora Putina i Si Đinpinga u Velikoj sali naroda.

Kako je ranije napomenuo pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov, ovo je veoma sveobuhvatan politički dokument, koji se sastoji od 47 stranica.

Zajedničko saopštenje odražava glavne puteve razvoja za cijeli niz višestrukih veza između Rusije i Kine, izlaže zajedničku viziju aktuelnih međunarodnih pitanja i navodi glavne formate za interakciju Moskve i Pekinga u globalnim poslovima.